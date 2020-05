Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 29 mai 2020

0

ADPLe groupe ADP a annoncé jeudi soir la reprise des vols commerciaux de passagers à l'aéroport de Paris-Orly dès le 26 juin prochain. Ces vols étaient suspendus depuis le 31 mars dernier. La réouverture des installations de Paris-Orly se fera progressivement en accompagnant la demande et en optimisant les infrastructures de l'aéroport. Les opérations débuteront par le secteur Orly 3.AKWELDans un communiqué laconique, Akwel prend acte de la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Nanterre prononçant un plan de continuation du groupe Novares autour de ses actionnaires actuels, et souhaite que la solution retenue garantisse la pérennité de cet acteur important de la filière automobile française. Akwel avait regardé un temps le dossier pour un rachat.DONTNODDontnod Entertainment renforce sa capacité de production avec la création, en juin 2020, d'une filiale à Montréal, au Canada. Cette implantation à Montréal, centre névralgique de l'industrie du jeu vidéo au Canada, permettra également au studio de renforcer son rayonnement à l'international. Cette stratégie d'investissement à long terme est motivée par une volonté de se rapprocher du territoire nord-américain qui représente aujourd'hui le marché numéro 1 pour les jeux Dontnod. L'ancrage dans la métropole québécoise se concrétisera par le lancement d'un nouveau projet de création originale.ESSILORLUXOTTICAEssilorLuxottica a réalisé le placement d'une émission d'obligations d'un montant total de 3 milliards d'euros avec des maturités de 3,6 ans, 5,6 ans et 8 ans, assorties respectivement d'un coupon de 0,25%, 0,375% et 0,5% avec un rendement moyen de 0,46%. Le livre d'ordres final a atteint presque 11 milliards d'euros, attirant des investisseurs institutionnels de premier rang et démontrant une confiance élevée dans le modèle économique et le profil de crédit d'EssilorLuxottica, a souligné l'opticien dans un communiqué.GROUPE PAROTGroupe Parot a réalisé jeudi soir son point d'activité au titre du premier trimestre 2020. Ainsi, le distributeur automobile a publié un chiffre d'affaires de 95,1 millions d'euros sur la période, en baisse de -33,5% à données publiées sur un an et de -28,1% à périmètre comparable. Les activités ont commencé à être affectées par la crise du Covid-19 dès le début du mois de mars. Pour traverser cette crise sanitaire, le groupe négocie la mise en place d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) avec ses partenaires bancaires.IPSENDavid Loew prend la tête d'Ipsen. Il était directeur général de Sanofi Pasteur Vaccins depuis 2016. Le nouveau directeur général d'Ipsen aura pour mission d'assurer la croissance continue du groupe, de développer son portefeuille de produits en R&D avec une stratégie d'innovation externe pérenne à forte valeur ajoutée, tout en favorisant une culture d'entrepreneuriat et d'agilité centrée sur le patient. David Loew est citoyen suisse.LAFUMALafuma a finalisé la vente de sa filiale Oxbow à Rainbow, société fondée par Emmanuel Debruères et Jean-Christophe Chetail, duo expérimenté de l'industrie du sport. Cette cession va permettre à la marque Oxbow, s'appuyant sur sa forte notoriété, d'engager une nouvelle étape dans son développement et au groupe Lafuma de recentrer ses activités autour de l'Outdoor et du Mobilier. Lafuma a réalisé un investissement non significatif dans Rainbow afin d'accompagner Oxbow dans cette nouvelle histoire.MILIBOOMiliboo a dévoilé un chiffre d'affaires du quatrième trimestre de l'exercice 2019-20, clos fin avril, de 7,4 millions d'euros, en hausse de 23,8%. " Cependant ce trimestre a été marqué par un environnement macroéconomique fortement perturbé par l'expansion de la pandémie de Covid-19. L'activité a ainsi varié de façon hétérogène d'un mois sur l'autre " a commenté la marque digitale d'ameublement. Les ventes en France, principal marché avec 85% du chiffre d'affaires, ont progressé de 24,9%, sur l'ensemble du 4ème trimestre par rapport à la même période l'an passé.ONXEOOnxeo a annoncé que l'étude REVocan de phase 1b/2, visant à évaluer l'effet d'AsiDNA, l'inhibiteur " first-in-class " de la réparation de l'ADN tumoral d'Onxeo, sur la résistance acquise au niraparib, un inhibiteur de PARP (PARPi), dans le traitement d'entretien de deuxième ligne du cancer de l'ovaire en récidive, a reçu l'approbation de Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et du comité de Protection des Personnes (CPP).RENAULTLe Groupe Renault a présenté son projet de plan de transformation dont l'objectif est de réaliser une économie de plus de 2 milliards d'euros sur 3 ans et de constituer les bases d'une nouvelle compétitivité. En France, ce plan s'organiserait autour de pôles d'activités stratégiques d'avenir : les véhicules électriques, les véhicules utilitaires, l'économie circulaire et l'innovation à forte valeur ajoutée. A Flins et Guyancourt, le Groupe réorganiserait ses activités.SANOFIThomas Triomphe, actuellement responsable des Franchises et de la Stratégie Produit de Sanofi Pasteur, a été promu vice-président exécutif de Sanofi Pasteur. Thomas Triomphe succède à David Loew, qui quitte l'entreprise pour prendre la tête d'Ipsen. Thomas Triomphe a rejoint Sanofi Pasteur en 2004, dans le cadre d'un programme de talents. Il a depuis occupé différents rôles avec des responsabilités croissantes dans les ventes et le marketing, aux niveaux pays, régional et global.SOCIETE DES BAINS DE MERLa Société des Bains de Mer a publié un chiffre d'affaires 2019-2020 en progression, pour s'établir à 619,8 millions d'euros contre 526,5 millions d'euros précédemment. Il comprend notamment une hausse de de 8 % du secteur jeux, de 12 % du secteur hôtelier et de 85% du secteur locatif. Toutefois, la fermeture totale des établissement en raison du covid-19 a eu un impact défavorable sur le chiffre d'affaires estimé à plus de 15 millions d'euros pour le dernier mois de l'exercice écoulé. Résultat opérationnel bénéficiaire de 22,6 millions d'euros contre un déficit de 9,6 millions en 2018-2019.YMAGISA 27,4 millions d'euros, le chiffre d’affaires du Groupe Ymagis est en recul de 35% au premier trimestre 2020. Ce recul est lié d’une part à la poursuite du repli programmé de l’activité VPF (-63% à 4,1 millions) et d’autre part à la fermeture des cinémas dans la quasi-totalité des pays du fait de la crise sanitaire mondiale liée au COVID-19. " La crise a imposé un coup de frein brutal sur l’ensemble du mois de mars à des activités qui avaient retrouvé en 2019 une solide dynamique de croissance ", a expliqué le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma.