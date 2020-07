Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 3 juillet 2020

0

Aéroports de Paris a perçu jeudi le produit de l'émission de l'emprunt obligataire lancé le 25 juin dernier. Pour rappel, cet emprunt comporte 2 tranches d'un montant total de 1,5 milliard d'euros.Les représentants du personnel d'Air France pourraient connaitre ce matin les intentions de la compagnie aérienne en matière de restructuration, selon Reuters. La suppression de 7 500 postes serait envisagée.En réponse à la crise du Covid-19, ATR, une coentreprise à parts égales entre Airbus et Leonardo, a annoncé un plan de redimensionnement de son organisation. Ce dernier devrait toucher 204 emplois, dont 186 en France. « Le processus d’information et de consultation des partenaires sociaux a commencé en vue de la conclusion d’accords, dont la mise en place est prévue d’ici l’automne 2020 », a expliqué le constructeur d’avions régionaux.BIO-UV Group, spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces, a annoncé qu'il venait d'intégrer, depuis le 1er juillet 2020, l'indice EnterNext Tech 40. Cet indice regroupe les 40 sociétés les plus performantes, sélectionnées par un comité d'experts européens indépendants sur la base de critères de liquidité, de croissance du chiffre d'affaires et d'actifs net, au sein d'un panel de 298 PME technologiques cotées sur les marchés d'Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Paris.Hier soir, EDF a revu à la hausse son estimation de production d'origine nucléaire en France pour l'exercice 2020, à environ 315-325 TWh contre 300 TWh estimés le 16 avril dernier. L'électricien public a expliqué que cette révision résultait d'un ajustement de la durée des arrêts programmés en 2020 compte tenu des conditions de reprise des activités constatées sur les sites. La prévision de production pour 2021 et 2022 reste inchangée à ce stade.Europlasma, expert des solutions de dépollution, a reçu une commande de traitement définitif de l'amiante de la part de l'Assemblée Nationale, quelques jours seulement après l'annonce du redémarrage d'Inertam, son site industriel spécialisé dans le domaine. "Cette dynamique commerciale, qui témoigne de l'attractivité des solutions écologiques basées sur la technologie plasma, devrait se poursuivre au cours des prochains mois", a précisé le groupe.La stratégie haut de gamme de Laurent Perrier lui a permis de très bien résister aux vents contraires l'an dernier comme en début d'année 2020. Grâce à ses cuvées prestiges (rosé, millésime, extra-dry) plus rentables, la maison de champagne a publié au titre de son exercice 2019/2020 un bénéfice net en hausse de 2,6% à 23,8 millions d'euros. Le résultat opérationnel, à taux de change courants est stable à 41,2 millions, faisant ressortir une marge en hausse de 0,2 point à 17,8%. Elle se maintient à 17,6% à taux de change constants.Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals ont annoncé hier soir que l'essai de phase III de Kevzara (sarilumab) 400 mg mené aux États-Unis chez des patients présentant une infection Covid-19 nécessitant une ventilation mécanique n'avait pas atteint ses critères d'évaluation primaire et secondaires lorsque Kevzara a été ajouté aux meilleurs soins de soutien, comparativement aux meilleurs soins de soutien seulement (placebo).Le directeur financier de Soitec, Sébastien Rouge, a démissionné pour raisons personnelles. Ce départ sera effectif fin juillet. Léa Alzingre, en charge jusqu'à présent de la finance Corporate de Soitec, est nommée senior director and acting CFO.TFF a acquis deux nouvelles sociétés dans le secteur du vin. Le spécialiste français de tonneaux pour le vin et le whisky a acquis 80 % de la merranderie (qui fabrique du bois fendu en planches) Bernard Gauthier et de la tonnellerie Gauthier Frères. Implantées dans le département du Cher à proximité immédiate des forêts du Centre de la France et au coeur des vignobles du bassin de la Loire, ces deux sociétés très étroitement liées, continueront à être dirigées par la famille fondatrice, Guillaume et Fabien Gauthier qui demeurent actionnaires à hauteur de 20%.Toutes les résolutions proposées à l'Assemblée générale d'Ubisoft ont été adoptées. Les actionnaires ont notamment voté les résolutions autorisant le Conseil d'administration à octroyer des options de souscription et/ou d'achat d'actions de la société au profit des salariés, levier de la politique de recrutement et de fidélisation des équipes du groupe. Le vote a également conduit à la nomination de John Parkes en tant qu'administrateur représentant des salariés actionnaires et au renouvellement des mandats d'administrateur de Florence Naviner, de Yves Guillemot et de Gérard Guillemot.Vogo a annoncé son intégration dans l’indice Tech 40 moins de deux ans après son introduction en Bourse. Lancé en 2015 par Euronext, cet indice distingue 40 sociétés du secteur Tech sur la base de critères économiques, financiers et boursiers parmi un panel de près de 300 PME cotées sur les marchés d'Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Paris et opérant dans les sciences de la vie, les éco-industries ou le secteur des TMT (Technologies, Médias et Télécommunications).