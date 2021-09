Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 3 septembre 2021

© AOF 2021

Carmat a nommé Ivo Simundic au poste de directeur des ventes pour la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse). Diplômé de l'université des sciences appliquées d'Ulm en génie mécanique et titulaire d'un MBA en gestion d'entreprise, Ivo Simundic est un directeur commercial expérimenté qui possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des dispositifs médicaux. Avant de rejoindre Carmat, il a occupé le poste de responsable des thérapies i-cor chez Xenios AG / Fresenius Medical Care.L'équipementier automobile publiera ses résultats du premier semestre.ElecLink, l'interconnecteur entre la France et le Royaume-Uni passant par le Tunnel sous la Manche, a transmis de l'électricité pour la première fois entre les réseaux français (RTE) et britannique (National Grid). Les premiers tests d‘électrisation du câble ont commencé dans la nuit du mardi 31 août au mercredi 01 septembre avec succès, après l'achèvement des travaux de tirage du câble cet été. Ils ont été menés avec l'accord des autorités de sécurité (CIG, EPSF) et en collaboration avec les entreprises spécialisées : Siemens et Eurailtest (filiale de la SNCF).Latécoère, partenaire de premier rang des grands constructeurs aéronautiques internationaux, a annoncé la nomination de Philippe Salats au poste de Directeur Financier du Groupe à compter du 1er septembre 2021. Il succède à Michel Abaza qui, après l'achèvement de la recapitalisation financière de la société, a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière.Legrand annonce la nomination de Virginie Gatin au poste de Directrice de la Responsabilité Sociétale et Environnementale, elle devient à ce titre membre du Comité de Direction.bCette nomination marque l'engagement du groupe en matière de responsabilité sociétale et environnementale, composante essentielle du modèle de développement de Legrand. Virginie Gatin aura pour mission le pilotage de la stratégie RSE du groupe s'appuyant sur trois axes engageant l'ensemble de l'organisation et de ses parties prenantes : business ecosystem, people et environnement.Saint-Gobain Life Sciences a acquis Equflow B.V., une société située à Oss, aux Pays-Bas. Equflow est un concepteur et fournisseur de premier plan de débitmètres produits pour un vaste ensemble d'applications commerciales et industrielles et principalement destinés au marché des bioprocédés à usage unique. Cette acquisition permet à Saint-Gobain de développer les capacités de ses produits dans le cadre de son activité portant sur les solutions de bioprocédés (BPS pour Bio-Process Solutions business).Les comptes de SMCP sont retournés dans le vert au premier semestre grâce notamment à une grande discipline sur les coûts et les dépenses. Sur la période de six mois close fin juin, le propriétaire des marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot a réalisé un résultat net – part du groupe de 0,6 million d'euros, contre une perte de 88,5 millions au premier semestre 2020. L'Ebit ajusté a atteint 25,2 millions contre une perte de 29,7 millions un an plus tôt. L'Ebitda ajusté a bondi de 81,9% à 100,3 millions.TechnipFMC a annoncé la vente de 17,6 millions d'actions de Technip Energies à la société néerlandaise d'investissement Hal. Le prix de chaque action a été fixé à 11,15 euros, contre un cours de clôture d'hier de 11,03 euros. L'opération atteint 196,2 millions d'euros. Hal s'est engagé à ne pas céder les titres durant 180 jours. La transaction va concerner environ 9,9% du capital de Technip Energies. TechnipFMC conservera environ 12,3% de Technip Energies. TechnipFMC s'est engagé à ne pas vendre d'autres actions durant 60 jours. Cette contrainte s'éteint le 2 octobre.Le Département américain de la défense (DoD) a exercé la première option annuelle du contrat signé avec Valneva en septembre 2020 pour la fourniture de nouvelles doses de son vaccin contre l'encéphalite japonaise Ixiaro. Compte tenu de l'impact de la pandémie de Covid 19 sur les opérations du DoD, les termes de l'option ont été amendés et comprennent désormais un minimum de 200 000 doses pour cette première option annuelle, pour une valeur d'environ 28,8 millions de dollars.