Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 30 décembre 2022

AB Science a annoncé que son étude clinique de phase III (AB20009) dans les formes progressives de la sclérose en plaques a été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Cette autorisation de démarrer une étude confirmatoire en neurologie est la troisième obtenue de la part de la FDA après les études dans la Sclérose Latérale Amyotrophique (AB19001) et la maladie d'Alzheimer (AB21004).



Compagnie des Alpes

Après avoir conclu une ligne syndiquée RCF (Revolving Credit Facility) d'un montant de 300 millions d'euros en juin 2022 et un contrat de crédit à terme de 200 millions d'euros le 16 décembre dernier, le groupe Compagnie des Alpes a conclu en date du 28 décembre 2022 un prêt participatif relance pour un montant de 42,7 millions d'euros à maturité 8 ans.



Makheia Group

Makheia Group annonce que les résolutions soumises à l'Assemblée Générale Extraordinaire réunie sur seconde convocation ont été adoptées dans leur intégralité. Les actionnaires ont notamment approuvé le projet de fusion prévoyant la transmission du patrimoine de la société NetMedia Group (la " société absorbée ") au profit de la société. Il est précisé que dans le cadre de cette opération, le rapport d'échange retenu est de 8 727 actions de la société contre 1 action de la société absorbée.



Metavisio

Metavisio, société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque Thomson Computing, présente sa nouvelle gamme de PC à l'occasion du CES de Las Vegas du 5 au 8 Janvier 2023.Comme chaque année, le Consumer Electronics Show, un des plus grands salons technologiques au monde, se tiendra à Las Vegas. Le CES, qui réunit plus de 4 500 exposants, est le rendez-vous incontournable de l'innovation avec un concentré de technologies et de solutions " business to business ".



