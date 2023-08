Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 4 août 2023

Antin Infrastructure Partners

Antin Infrastructure Partners, la société de capital-investissement axée sur l'investissement dans les infrastructures, a réalisé 30,7 milliards d'euros d'actifs sous gestion, en hausse de 37,4% sur les douze derniers mois. Les actifs sous gestion payants des managements fees atteignent 19,7 milliards d'euros, en amélioration de 45,1%. La collecte de fonds se situe à 1,2 milliard d'euros sur la période. Le chiffre d'affaires ressort en hausse de 43,8% à 138,1 millions d'euros. L'Ebitda sous-jacent a atteint 82,8 millions d'euros, en croissance de 72,5%.





Crédit Agricole

Au titre du deuxième trimestre, Crédit Agricole a fait état d'un résultat net part du groupe en hausse de 24,7% en rythme annuel, à 2,04 milliards d'euros. Les analystes prévoyaient un résultat situé autour de 1,40 milliard d'euros. Le produit net bancaire a progressé de 18,8% sur la période, ressortant à 6,68 milliard d'euros, au-dessus du consensus fixé à moins de 6 milliards d'euros. Le coût du risque s'élève à 534 millions d'euros en raison de provisions plus élevées.



Equasens

Equasens, le spécialiste des solutions informatiques pour les professionnels de santé , a dévoilé un chiffre d'affaires du premier semestre en progression de 9 % à 112,62 millions d'euros. La division Pharmagest enregistre un chiffre d'affaires de 83,7 millions d'euros, encroissance de 9 % par rapport à l'an passé à la même période.



Hexaom

Hexaom, spécialiste de la construction de maisons individuelles et de la rénovation, a publié un chiffre d'affaires en croissance de 6,7% à 586,1 millions d'euros au titre du premier semestre 2023. "Le marché immobilier reste très complexe pour l'ensemble des acteurs du secteur. Aucune embellie du marché n'est attendue avant 2024. Dans cet environnement dégradé, le groupe continue de privilégier les marges aux volumes et de déployer ses offres Rénovation BtoC afin de bénéficier d'un marché plus porteur", précise un communiqué.



Hopscotch

Hopscotch a dévoilé son chiffre d'affaires au titre du premier semestre 2023, faisant ressortir un chiffre d'affaires en croissance de 6,2% à 115,6 millions d'euros. La marge brute, en amélioration de 8,2% sur la période, s'établit à 41,3 millions d'euros. Fort de son dynamisme, le groupe accélère sa croissance par des acquisitions et a notamment communiqué sur l'acquisition du groupe de communication européen Interface Tourism.



Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies annonce que le transfert de la cotation de ses actions ordinaires du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociations Euronext Growth Paris sera effectif le 8 août 2023. Ce transfert va permettre à la société d'être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire souple et adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière en réduisant certaines contraintes de fonctionnement propres au marché d'Euronext Paris.



Maurel&Prom

