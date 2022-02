Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 4 février 2022

© AOF 2022

Air Liquide annonce la poursuite du développement de ses activités biométhane avec la construction aux États-Unis de sa plus grande unité de production de biométhane au monde. La capacité de production mondiale de biométhane du groupe atteindra ainsi 1,8 TWh. Cette nouvelle unité de production dans l’Etat de l’Illinois permettra à Air Liquide de continuer à proposer des solutions bas-carbone à ses clients de l’industrie et du transport pour les accompagner dans la réduction de leurs émissions.Le Groupe Bogart a publié un chiffre d'affaires consolidé de 84,6 millions d'euros au quatrième trimestre 2021, en croissance de 24,2% sur un an. A périmètre et changes constants, la croissance est de 16%. Ainsi, l'activité du groupe de parfums et cosmétiques affiche une croissance de 10,2% en 2021, à 246,3 millions d'euros. Une dynamique de croissance qui se retrouvera dans les mêmes proportions sur l'EBITDA, a annoncé Bogart.Le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2021-2022 du Groupe Bonduelle s'est établi à 1,44 milliard d'euros, soit une quasi stabilité en données publiées (+0,1%) comme en données comparables (-0,4%). Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre affiche une variation de + 1,2 % en données publiées et - 0,3 % en données comparables, avec un effet change positif de 0,5%, principalement imputable au renforcement du dollar canadien sur la période. Alors que les segments Conserve et Surgelé ont affiché des hausses de 0,8% et 8,1% respectivement, le segment Frais a chuté de 6,5% en 2021.L'équipementier automobile publiera son chiffre d'affaires annuel.LNA Santé a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre de l’exercice 2021. Ainsi, l’exploitant d’Ehpad a publié un chiffre d’affaires total de 689,7 millions d’euros, en hausse de 20,2 % par rapport à 2020. L’activité se répartit entre l’Exploitation (635,6 millions d’euros, +21,9% dont +7,2% en organique) et l’Immobilier (54 millions d’euros, +3,1 %). Le groupe a donc dépassé son objectif de chiffre d'affaires Exploitation de 625 millions d'euros pour 2021.Marie Brizard Wine & Spirits a annoncé que sa filiale Marie Brizard Wine & Spirits France a convoqué son Comité Social et Economique (CSE) en vue de l'annonce d'un projet de rationalisation de sa Direction commerciale grande distribution en France, visant sa mutualisation avec d'autres entités de distribution du groupe. Ce projet vise à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, et s'inscrit dans le plan volontariste de maîtrise stricte des coûts engagé depuis 2019 pour restaurer durablement sa rentabilité.NRJ Group a enregistré au quatrième trimestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé hors échanges de 114 millions d'euros, en hausse de 13,8% sur un an et de 6,3% par rapport à la même période de 2019. Le chiffre d'affaires consolidé hors échanges de l'exercice 2021 s'établit ainsi à 365,1 millions d'euros, soit une croissance de 12,4% par rapport à celui de l'exercice 2020. Cette solide performance annuelle est soutenue par toutes divisions, avec une croissance de 13% en Radio, 16% en Télévision et de 6,7% en Diffusion.Quadient a franchi une nouvelle étape en 2021 en livrant plus de 100 unités de son système de plieuse-inséreuse haute performance, la DS-1200 G4i, en une année. Quadient souligne à cette occasion qu'il continue de montrer sa résilience et de progresser sur le segment des prestataires de services d'impression et de courrier, notamment grâce au succès de ses solutions logicielles en mode cloud et de ses systèmes de traitement du courrier de production, à l'heure où les entreprises recherchent des solutions flexibles et efficaces.Saint-Gobain a signé un accord en vue de la cession de son activité régionale de transformation de verre Baltiklaas OÜ en Estonie à Polar Glass OÜ, une filiale de Barrus AS, le plus grand producteur de bois lamellé-collé en Estonie et fournisseur des fabricants de fenêtres et de portes. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Baltiklaas OÜ emploie plus de 200 collaborateurs sur deux sites, situés à Tartu et à Mäo, et a généré un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros en 2021.Sanofi a réalisé au quatrième trimestre 2021 un bénéfice net des activités de 1,38 euro par action, en hausse de 9,8% à taux de change constant. Le résultat net des activités est ressorti à 1,73 milliard, en progression de 10,2% à taux de change constant. Le résultat opérationnel des activités a atteint 2,256 milliards, en hausse 6,9% à taux de change constant. Le chiffre d'affaires est ressorti à 9,994 milliards, en progression de 4,1% à taux de change constant. En données publiées, les ventes affichent un gain de 6,5%.Tikehau Capital a dépassé ses objectifs en 2021, avec des actifs sous gestion de 34,3 milliards d'euros au 31 décembre, soit une croissance de 20,1%, portée par une forte accélération de la collecte de l’activité de gestion d’actifs. Le spécialiste de la gestion d’actifs alternatifs a fait état d'un niveau record de levées de fonds avec 6,4 milliards de collecte nette en 2021 pour l’activité de gestion d’actifs, marquée par une fin d’année particulièrement forte avec 2,6 milliards collectés au cours du 4ème trimestre.Valneva et Pfizer ont annoncé aujourd'hui de nouveaux résultats positifs de phase 2 pour leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15. Sur la base de ces nouveaux résultats, Valneva et Pfizer prévoient d'utiliser un schéma vaccinal primaire à trois doses dans une étude clinique de Phase 3. L'essai évaluera VLA15 chez des participants âgés de 5 ans et plus et devrait être initié en 2022, sous réserve de l'aval des autorités réglementaires.Vinci a réalisé en 2021 un résultat net consolidé part du groupe de 2,6 milliards d'euros. Il affiche un rebond de 109 % par rapport à 2020, mais un recul de 20 % par rapport à 2019 - soit un résultat net par action de 4,51 euros. Le résultat opérationnel sur activité ressort à 4,7 milliards d'euros. Très supérieur à son niveau de 2020 (2,9 milliards d'euros), il reste en-deçà de celui de 2019 (5,7 milliards d'euros en 2019) en raison de la baisse de la contribution de Vinci Airports. Il représente 9,6 % du chiffre d'affaires.