Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 4 janvier 2019

RENAULTLes avocats de Carlos Ghosn ont déposé une demande spéciale afin que leur client comparaisse publiquement, pour obliger le procureur à clarifier le motif de sa détention prolongée, révèle ce matin l'AFP. Le tribunal de Tokyo a décidé lundi 31 décembre de prolonger de 10 jours la garde à vue de Carlos Ghosn, jusqu'au 11 janvier. Le PDG de Renault et ancien président de Nissan doit être présenté au tribunal dans les cinq jours pour être notifié du motif de sa détention, rapporte vendredi la chaîne de télévision publique japonaise NHK.NICOXLa partenaire de Nicox, Bausch + Lomb, a reçu l'approbation au Canada de Vyzulta (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), un traitement indiqué pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. Michele Garufi, PDG de Nicox, a déclaré : “L'approbation de Vyzulta au Canada, première approbation en dehors des Etats-Unis, est une excellente nouvelle et pose les jalons d'une année qui, selon nous, devrait être importante pour Nicox."ONXEOOnxeo a annoncé l'identification de biomarqueurs prédictifs pour AsiDNA, son inhibiteur first-in-class de la réponse aux dommages de l'ADN (DDR), ce qui permet des approches de médecine personnalisée. Judith Greciet, directrice générale d'Onxeo, déclare : " Le développement d'AsiDNA se poursuit dans une dynamique très favorable, en termes d'activités précliniques comme cliniques. Aujourd'hui, l'identification de biomarqueurs prédictifs de réponse est une nouvelle avancée importante qui facilitera les prochaines phases du développement clinique d'AsiDNA."ADOCIAAdocia a annoncé le premier essai testant son insuline ultra-rapide BioChaperone Lispro dans le système autonome de délivrance d'insuline de Beta Bionics, le iLet, en ambulatoire. Les investigateurs du Centre de Recherche pour le Diabète du Massachusetts General Hospital ont conçu et réaliseront l'étude, qui est financée par la Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust.ELISElis a finalisé l'acquisition de 100% de A-Vask A/S au Danemark. Groupe familial, A-Vask A/S dispose de deux usines multiservices à Aabenraa (Sud du Danemark) et à Taastrup (région de Copenhague) avec une clientèle dans le secteur de l'Hôtellerie et le secteur public. A-Vask A/S a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 8 millions d'euros.BUREAU VERITASBureau Veritas annonce la création de BVAQ, une société d’analyse des produits alimentaires basée à Singapour au service des marchés d’Asie du Sud-Est. BVAQ est une entreprise commune créée avec AsureQuality, l’entreprise publique néo-zélandaise spécialisée dans les services de sécurité alimentaire et de biosécurité.JCDECAUXJCDecaux annonce que sa filiale japonaise à 85% MCDecaux a remporté le contrat de concession publicitaire digitale de Kansai Airports, pour 10 ans. Kansai Airports exploite l’aéroport international du Kansai (KIX) et l’aéroport international d’Osaka (ITAMI) depuis avril 2016 ainsi que l’aéroport de Kobe depuis septembre 2017. Ce premier contrat aéroportuaire au Japon porte sur la conception, l’installation et la maintenance de 74 dispositifs, dont un réseau d`écrans LCD digitaux 85``, 2 écrans LED de 15 mètres carrés chacun et 4 supports lumineux géants de 60 mètres carrés chacun.WENDELWendel annonce avoir conclu un accord pour acquérir 4,8 % du capital de Stahl auprès de Clariant pour un montant de 50 millions d’euros. À la suite de cette acquisition, Wendel augmente sa participation dans Stahl à environ 67 % du capital. Clariant détient désormais environ 14,5% de Stahl et renonce à son poste d`administrateur ainsi qu’à ses droits de veto spécifiques. Le reste du capital de Stahl reste détenu par BASF (près de 16 %), par le management de la société ainsi que d’autres actionnaires minoritaires.BUREAU VERITASBureau Veritas annonce la création de BVAQ, une société d’analyse des produits alimentaires basée à Singapour au service des marchés d’Asie du Sud-Est. BVAQ est une entreprise commune créée avec AsureQuality, l’entreprise publique néo-zélandaise spécialisée dans les services de sécurité alimentaire et de biosécurité.