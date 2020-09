Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 4 septembre 2020

0

Adocia communiquera oralement sur des résultats de la 1ère étude de M1Pram (ADO09) (pramlintide insuline) lors du Congrès Annuel de la Société Francophone du Diabète. Ces résultats ont précédemment été communiqués lors de l'événement annuel l'European Association for the Study of Diabetes et de l'Advanced Technologies & Treatments for Diabetes.AdVini a fait état d'un Ebitda courant en hausse de 22% à 9,3 millions d'euros au premier semestre 2020. La marge d'Ebitda courant est en hausse de 182 points de base à 7,7%. La perte nette (part du groupe) ressort à -700 000 euros après +1,9 million un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du spécialiste de la production, l'élevage et le négoce de vins haut de gamme s'établit à 121,6 millions d'euros, soit un recul de 6,9% par rapport au premier semestre 2019.EssilorLuxottica a confirmé sa décision d'interjeter appel contre le jugement qui a rejeté sa requête visant à obtenir l'accès à des informations de la part de GrandVision. EssilorLuxottica reste préoccupée par l'attitude de GrandVision qui continue à lui refuser l'accès à des informations importantes pour l'évaluation de sa gestion pendant la crise du Covid-19. Les procédures en cours, dont cet appel, n'ont pas d'impact sur l'examen de la transaction par les autorités de concurrence dans les juridictions où elle doit encore être approuvée.PSA et Total ont ont annoncé avoir signé un accord pour la création d'une co-entreprise destinée à devenir un acteur majeur de la production de batteries en Europe dès 2023: Automotive Cells Company (ACC). Yann Vincent en est nommé Directeur Général, avec pour mission de la mettre en œuvre et de la développer, et Ghislain Lescuyer en est nommé Président du Conseil d'Administration. Total apportera son expertise en matière de R&D et d'industrialisation, et PSA sa connaissance du marché automobile et son expérience de la production en grande série, ont précisé les deux groupes.PIEP, l'actionnaire majoritaire de Maurel & Prom, a décidé de ne pas bénéficier de ses droits de vote doubles grâce à l'inscription temporaire de l'ensemble de ses actions en titres détenus au porteur, réinitialisant ainsi leur durée de détention en date du 31 août 2020. Plus de 99% des actions qu'il détient auraient dû bénéficier de ces droits de vote doubles (à fin août 2020 et fin février 2021) en vertu d'une durée de détention au nominatif supérieure à quatre ans, et ce conformément aux dispositions du Code de commerce et des statuts d'Etablissements Maurel & Prom SA.Le groupe publiera ses résultats du premier semestre.Novacyt a annoncé que, à la suite de l'annonce du 27 juillet 2020, le groupe a lancé un test Covid-19 d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) à deux gènes cibles marqué CE. Ce test, complémentaire au test à un gène cible du Groupe, répond aux besoins d'un certain nombre de pays qui exigent une approche à deux gènes cibles pour tester la Covid-19.Onxeo, société de biotechnologie au stade clinique, a annoncé avoir reçu une notification de délivrance de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO), lui accordant un nouveau brevet aux États-Unis couvrant l'administration systémique de AsiDNA pour le traitement du cancer du sein triple négatif et du cancer du poumon chimio-résistant, notamment en association avec la chimiothérapie, la radiothérapie ou d'autres agents endommageant l'ADN des tumeurs.Riber a décroché une commande de services pour un montant supérieur à un million d'euros par un client industriel américain. Cette commande concerne la reconfiguration complète d'un système de production afin de moderniser ses fonctions et composants. Cette remise à niveau permettra d'utiliser le système pour de nouvelles applications. Cette commande sera livrée au cours du premier semestre 2021.Le spécialiste des vêtements de luxe et d'accessoires a dévoilé ses résultats du premier semestre.Total Gabon a accusé au deuxième trimestre une perte nette de 51 millions d'euros, contre une perte de 8 millions au premier trimestre. La compagnie pétrolière a été pénalisée par la baisse des prix et de la production. Le chiffre d'affaires a reculé de 35% à 74 millions par rapport au premier trimestre. Le prix de vente moyen de la qualité de pétrole brut commercialisée par Total Gabon s'est élevé à 22,6 $/b au deuxième trimestre 2020, en baisse de 44% par rapport au premier trimestre 2020.