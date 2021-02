Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 5 février 2021

© AOF 2021

BNP PARIBASEn 2020, le résultat net part du groupe de BNP Paribas a atteint 7,067 milliards d'euros, en baisse de 13,5%. Hors éléments exceptionnels, il s'établit à 6,803 milliards d'euros, en baisse de 19,2%. Le coût du risque, à 5,717 milliards d'euros, augmente de 2,514 milliards d'euros par rapport à 2019. Il s'établit à 66 points de base des encours de crédit à la clientèle, dont 16 points de base (1,4 milliard d'euros) "liés au provisionnement sur encours sains (strates 1 et 2)". Le résultat d'exploitation du groupe, à 8,364 milliards d'euros, est ainsi en baisse de 16,8%.CAPGEMINICapgemini a annoncé avoir rejoint Verkor pour accélérer la capacité de production de batteries bas carbone en Europe du Sud avec la création d'une première gigafactory d'une capacité initiale de 16 GWh. Le groupe français de conseil et de services informatiques apportera son expertise pour exploiter tout le potentiel du numérique et des données au service de l'excellence dans la fabrication de batteries bas carbone.DELFINGENL'équipementier automobile publiera son chiffre d'affaires annuel.GETLINKEn janvier 2021, Le Shuttle Freight a transporté 82 484 camions, soit une baisse de 37 % par rapport à janvier 2020, dans un marché en retrait. Selon Getlink, les trois éléments impactant sur le marché sont : le stockage réalisé avant l'accord du Brexit trouvé le 24 décembre, l'adaptation aux nouvelles règlementations administratives des frontières post-Brexit, ainsi que les contraintes liées à la crise sanitaire avec la présentation obligatoire de tests PCR négatifs de moins de 72h réalisés sur le sol britannique qui peuvent rebuter certains chauffeurs.HEXAOMHexaom a publié un chiffre d'affaires 2020 de 881,3 millions d'euros, en progression de 4,7% (+2,1% à périmètre constant), dont 271,1 millions (+12,8%) au quatrième trimestre. L'activité Construction de Maisons s'affiche en progression de 4% à 194,3 millions d'euros au dernier trimestre, alors que le chiffre d'affaires de la Rénovation a atteint un nouveau plus haut historique à 58,1 millions d'euros (+16,7%). Enfin, les activités Aménagement foncier et Promotion immobilière sont en hausse de 419,4% à 18,7 millions d'euros.HF COMPANYEn dépit d'une nouvelle baisse de son activité, HF Company a redressé ses comptes en 2020. L'intégrateur de solutions technologiques dans l'univers de la maison connectée l'explique par son repositionnement et les efforts de réduction de coûts engagés depuis deux ans. Le résultat net part du groupe ressort à - 8 millions mais il intègre la dépréciation du goodwill résiduel de LEA et de Vector à hauteur de 8,5 millions enregistrée au premier semestre.LNA SANTELNA Santé a réalisé jeudi soir son point d'activité au titre de son exercice 2020. Ainsi, l'exploitant de résidences médicalisées a publié un chiffre d'affaires total de 573,9 millions d'euros, en hausse de 8,7% par rapport à 2019. L'activité se répartit entre l'Exploitation (521,5 millions d'euros, +10,3% dont +2,6% en organique) et l'Immobilier (52,4 millions d'euros, -4,7%). Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires ressort à 155,3 millions d'euros, en hausse de 7,3%.ONXEOOnxeo a conclu un accord de recherche clinique avec l'Institut Curie, le premier centre français de lutte contre le cancer, pour mener une étude de phase 1b/2 destinée à évaluer l'effet d'AsiDNA, inhibiteur first-in-class de la réponse aux dommages de l'ADN, en combinaison avec la radiothérapie chez les enfants atteints d'un gliome de haut grade (HGG) récurrent et éligibles à une ré-irradiation.PERNOD RICARDPernod Ricard a annoncé la nomination d'Anne-Marie Poliquin en tant que directrice juridique du groupe à compter de fin mars 2021. Basée à Paris, Anne-Marie reportera à Alexandre Ricard, PDG, et sera membre du bureau exécutif et du comité exécutif. Cette nomination intervient en remplacement d'Amanda Hamilton-Stanley qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière.PHARMAGESTPharmagest a réalisé un chiffre d'affaires 2020 en progression de 8,32% à 171,75 millions d'euros grâce à un net rebond de l'activité au second semestre. Sur cette période, les revenus du spécialiste des solutions informatiques de Santé ont atteint 93,82 millions d'euros, en croissance de 14,85%. A périmètre comparable, ils sont en progression de 3,28%. Le groupe anticipe d'excellents résultats pour 2020.SANOFIEn 2020, le chiffre d'affaires de Sanofi progressé de 3,3% à 36,041 milliards d'euros, soutenu par Dupixent (en hausse de 73,9% à 3,534 milliards d'euros) et les Vaccins. Le BNPA des activités est de 5,86 euros, en hausse de 3,9% à données publiées et de 9,2% à à taux de change constants, un résultat supérieur aux objectifs de croissance annoncés de 7% à 8%. 1,68 milliard d'euros d'économies ont été générées en 2020 dont environ 60% ont été réinvestis.SAVENCIALe chiffre d'affaires 2020 de Savencia Fromage & Dairy a progressé de 3,1% à 5,16 milliards d'euros. En organique, la croissance atteint 0,6%. taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires des Produits Fromagers croît de 1,7%. Il bénéficie d'un quatrième trimestre dynamique à +3,9% tiré par des volumes forts sur la quasi-totalité des régions. Le chiffre d'affaires des Autres Produits Laitiers se contracte de 0,7% sous un double effet volume et prix.VALLOURECLa cotation de Vallourec reprend ce matin. Hier soir, le fabricant de tubes sans soudure en acier a annoncé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Nanterre, assortie d'une période d'observation fixée à six mois maximum. Cette procédure a notamment pour objectif de permettre la mise en œuvre de l'accord de principe trouvé par Vallourec avec ses principaux créanciers, en vue de parvenir à une structure financière rééquilibrée, en réduisant son endettement et en sécurisant les liquidités nécessaires pour lui permettre de déployer son plan stratégique.VINCILe chiffre d'affaires de Vinci s'est élevé à 43,2 milliards d'euros en 2020, en baisse de 10% à structure réelle par rapport à 2019. La baisse du chiffre d'affaires a été plus prononcée en France (-12,9 %) qu'à l'international (-6,5 %). La part du chiffre d'affaires réalisé hors France progresse ainsi à 47 % (45 % en 2019). A structure comparable, la baisse du chiffre d‘affaires ressort à -11,1 %.