Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 5 mars 2021

© AOF 2021

En 2020, le groupe Bolloré a réalisé un chiffre d'affaires de 24,11 milliards d'euros, en repli de 3%. Ce montant inclut les 16,09 milliards d'euros de chiffre d'affaires de Vivendi publié hier soir, 5,82 milliards d'euros pour l'activité Transport et Logistique, en hausse de 1%, et 1,9 milliard d'euros pour l'activité pétrolière, en baisse de 29% en raison de la baisse des prix des produits pétroliers et des volumes).Au quatrième trimestre 2020, CGG a accusé une perte nette de 100 millions de dollars, contre un bénéfice de 26 millions un an auparavant. La société de services pétroliers a enregistré d'importantes charges liées à des activités abandonnées. Le résultat opérationnel des activités est négatif : -42 millions après 72 millions au dernier trimestre 2019. Résultat, le taux de marge opérationnelle est également dans le rouge (-15% contre +18% un an plus tôt). L'Ebitda des activités a chuté de 43% à 118 millions, faisant ressortir une marge de 42%, en repli de 103 points de base.Dassault Aviation a réalisé en 2020 un résultat net ajusté de 396 millions d'euros, en baisse de 51%. La contribution de Thales est de 231 millions d'euros contre 346 millions d'euros en 2019. La marge nette ajustée s'établit ainsi à 7,2% en 2020 contre 11,1% en 2019. Cette baisse s'explique principalement par la baisse du résultat opérationnel et la moindre contribution de Thales au résultat net (4,2% du chiffre d'affaires en 2020 contre 4,7% en 2019).La biotech publiera ses résultats annuels.Le conseil d'administration d'EOS imaging a rendu un avis motivé favorable sur le projet d'offre publique d'achat par Alphatec Holdings. Le prix offert de 2,45 euros par action extériorise une prime de 40,8% sur la base du dernier cours de clôture de l'action EOS avant l'annonce de l'offre, le 16 décembre 2020 (dernier jour de négociation avant l'annonce de l'offre), et de 42,4%, 55,1% et 61,2% sur le cours moyen pondéré par le volume de l'action EOS sur respectivement les vingt, soixante et cent-vingt derniers jours précédant l'annonce de l'offre.Genomic Vision, société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome a annoncé l’émission de la seconde tranche d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions (OCABSA) pour un montant de 1,2 million d'euros. Elle se fera au profit de Winance ou de toute entité affiliée. Cette tranche est constituée de 1 200 OCABSA. Le produit net s'élève à 1,1 million d'euros.La Banque européenne d'investissement (BEI) a mis à la disposition de Safran un crédit bancaire de 500 millions d'euros afin de financer ses activités de recherche sur des systèmes de propulsion innovants pour la prochaine génération d'avions commerciaux monocouloirs. Le prêt sera mis à disposition d'ici à septembre 2022, au choix de Safran, avec une maturité allant jusqu'à 10 ans à compter de la mise à disposition des fonds. Le projet est mené par Safran principalement en France.Suite à l'attribution gratuite d'actions le 3 mars 2021, décidée par le Conseil d'administration de Seb SA du 23 février 2021, faisant usage de l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2020 au titre de la 19ème résolution, le ratio d'échange et les seuils de montant de dividende par action des Obligations à Option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Existantes (ORNAE) d'échéance novembre 2021 sont ajustés. Le nouveau ratio d'échange est ainsi de 1,094 actions par ORNAE, à compter du 3 mars 2021.