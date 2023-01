Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 6 janvier 2023

Medincell

Medincell annonce l'initiation de couverture de son titre par le broker Tpicap Midcap avec une étude intitulée " Maturation du pipeline : 1er lancement probable au S1-23 ". L'analyste recommande la valeur à l'achat avec un objectif de cours de 15 euros par action. Le titre de cette société pharmaceutique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée gagne plus de 2% à la clôture à 7,60 euros.



Osmozis

Osmozis a poursuivi sa dynamique de croissance au premier trimestre 2022-2023. Le chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'année a progressé de 40% pour atteindre 1 463 000 millions d'euros, au 30 novembre 2022. Le groupe ambitionne de maintenir la trajectoire de croissance rentable de ses activités pour l'exercice en cours. La croissance du chiffre d'affaires devrait connaître une croissance supérieure à celle de l'exercice précédent (+21% en 2021-2022) avec un EBE en augmentation (3 809 000 euros en 2021-2022).



Publicis

Publicis Groupe a annoncé l'acquisition de Yieldify, une société de technologie marketing basée à Londres. Yieldify fera partie d'Epsilon, et ses offres de personnalisation sur site, d'optimisation des conversions et de parcours client viendront compléter Epsilon PeopleCloud pour étendre la présence d'Epsilon sur le marché des moyennes entreprises.



Sodexo

Sodexo a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice qui s'achèvera fin août 2023, après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre. Ce dernier ressort à 6,33 milliards d'euros, contre 5,26 milliards d'euros au premier trimestre 2021-2022, soit une amélioration de 20,2% en données publiées. Le groupe de restauration collective a bénéficié d'un effet de change positif de 9,2%, "reflet de l'appréciation du dollar américain et du real brésilien". En variation interne, les revenus ont bondi de 12,3%.



Technip Energies

Groupe d'ingénierie et de technologies pour l'industrie énergétique, Technip Energies a remporté un important contrat de conseil en gestion de projet auprès de Kuwait Oil Company (KOC). Ce contrat, d'une durée de cinq ans, représente entre 250 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il couvre l'ingénierie de base, la gestion de projet et les services associés pour les grands projets de KOC. Ce contrat représente un renouvellement du premier accord-cadre de cinq ans qui avait été attribué à Technip Energies par KOC en 2014.



Vinci Energies

Vinci Energies acquiert la société norvégienne Otera AS et ses filiales auprès de Roadworks AS et Å Energi AS. Otera AS intervient notamment sur la conception, la réalisation et la maintenance des réseaux de transport et de distribution d'électricité, d'infrastructures routières et de tunnels. Cette opération permettra à Vinci Energies – à travers sa marque Omexom – de renforcer et d'élargir son offre et ses expertises en Norvège, en devenant l'une des entreprises de référence du secteur.