Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 6 mars 2020

En février 2020, Airbus a livré 55 avions commerciaux. C'est ce qu'a annoncé le géant aéronautique jeudi soir. Depuis le début de l'année, Airbus en a donc livré 86. Pour rappel, le groupe européen prévoit de livrer environ 880 avions en 2020, contre 863 l'an dernier.Le groupe agroalimentaire a publié ses résultats du premier semestre.CGG a réalisé au quatrième trimestre 2019 un résultat net des activités poursuivies de 63,1 millions de dollars contre une perte de 302 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel des activités a atteint 72,4 millions, contre 9,7 millions au quatrième trimestre 2018. L'Ebitda des activités a reculé de 12% à 206 millions, faisant ressortir une marge de 52% liée à l'amélioration de la rentabilité de l'ensemble des activités. Le chiffre d'affaires des activités s'est établi à 396,1 millions, en baisse de 9%.Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, avertit que son activité sera moins soutenue qu'anticipée au premier trimestre en raison du coronavirus. Si l'intégralité de la production est réalisée en Europe, le groupe fait face à un allongement des délais d'approvisionnement de composants électroniques en provenance de Chine en raison de l'arrêt des usines et de la forte réduction des disponibilités de fret. Ces contraintes impactent également l'activité de distribution de marques Tiers.Dontnod Entertainment a annoncé la création de pôles Edition et Marketing afin d'accompagner les sorties des jeux du studio. Sous la responsabilité de Samuel Jacques, CCO (Chief Content Officer) du studio de jeux vidéo, Xavier Spinat, ex-Directeur de Production chez Ubisoft, a été recruté pour diriger le département Édition et Sophie Filip, ex-Marketing Global Manager de Wargaming, a pris les commandes du Marketing.EssilorLuxottica a réalisé en 2019 (première exercice où les deux sociétés étaient pleinement intégrées) un résultat net part du groupe ajusté de 1,938 milliard d'euros, en hausse de 9,2%. A taux de change constants, la croissance est ressortie à 4,8%. Le résultat opérationnel ajusté a atteint 2,812 milliards, en progression de 7,4%, faisant ressortir une marge stable de 16,2%. Le chiffre d'affaires du géant franco-italien de l'optique a grimpé de 7,4% à 17,39 milliards. A taux de change constants, il affiche une hausse de 4,4%.JCDecaux SA, spécialiste de la communication extérieure, annonce que son directoire, avec l'approbation de son conseil de surveillance, a décidé de proposer à ses actionnaires sa transformation en Société Européenne (Societas Europaea, SE), lors de la prochaine assemblée générale de la société prévue le 14 mai 2020.