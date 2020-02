Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 7 février 2020

0

Akka a publié un chiffre d'affaires 2019 en progression de 6,3% (en proforma) à 1,8 milliard d'euros. Avec une progression de 17,3%, l'Amérique du Nord est la zone géographique qui a connu la meilleure croissance pour l'exercice écoulé. Le spécialiste des prestations de conseil et d'ingénierie en hautes technologies confirme ses objectifs 2019 et notamment une marge opérationnelle courante au-dessus de 8%.DBV Technologies a nommé Pascal Wotling au poste de directeur des Opérations Techniques à compter du 1er avril 2020. Il sera responsable de la fabrication, de l'approvisionnement et du développement des process pour les nouveaux produits. Basé à Bagneux en France, Pascal Wotling supervisera la fabrication, l'approvisionnement et le développement des process des nouveaux produits. Il apportera à DBV plus de deux décennies d'expérience en matière d'opérations techniques, effectuée dans le secteur pharmaceutique.L'équipementier automobile publiera son chiffre d'affaires annuel.Engie a confirmé hier soir le non renouvellement du mandat de directrice générale d'Isabelle Kocher qui arrive à son terme en mai 2020. Cette décision a été prise à l'issue d'un processus de décision s'appuyant sur un bilan détaillé de son mandat, a indiqué le conseil d'administration du groupe. Selon lui, l'approfondissement de la stratégie "nécessitait un nouveau leadership".Le Ministère taïwanais de la santé et du bien-être a approuvé l'enregistrement de Vectorio, le système innovant pour l'oncologie interventionnelle de Guerbet. Vectorio est un kit unique de dispositifs médicaux résistants au Lipiodol Ultra-Fluide comprenant des seringues brevetées, un robinet et des systèmes de prélèvement, a rappelé le groupe français.Inventiva a annoncé le succès de la réalisation d'une augmentation de capital de 15 millions d'euros souscrite par certains de ses actionnaires principaux existants, BVF Partners L.P., NEA, Novo Holdings A/S et Sofinnova Partners. L'augmentation de capital social a été réalisée au cours de clôture en date du 6 février 2020 sans décote. La biotech estime que cette augmentation de capital permettra d'accroître sa visibilité financière et de la porter du milieu du premier trimestre 2021 à la fin du deuxième trimestre 2021.L'Oréal a publié un résultat net part du groupe pour l'exercice 2019 en baisse de 3,7% à 3,75 milliards d'euros, contre 3,895 milliards en 2018. Il a été affecté par des éléments non récurrents pour 606 millions d'euros net d'impôts. Le résultat d'exploitation ressort, lui, en hausse de 12,7% à 5,55 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a affiché la meilleure croissance depuis 2007 (+8,0% en données comparables) à 29,87 milliards d'euros. En avril prochain, le groupe versera un dividende de 4,25 euros, en croissance de 10,4 % par rapport à celui versé en 2019.LVMH a levé 9,3 milliards d'euros sur les marchés obligataires. La demande a dépassé 20 milliards d'euros, notamment grâce à la BCE, indique ce matin le journal Les Echos. Le coût moyen du financement revient à 0,05 %. Il s'agit de la plus grosse levée obligataire en Europe depuis 2016. Cette levée de fonds est destinée à refinancer l'acquisition de Tiffany (16,2 milliards de dollars) approuvée la veille par les actionnaires du joaillier américain.Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre de l'exercice 2019/2020 (du 1er octobre au 31 décembre 2019) de Media 9 ressort à 18,6 millions d'euros, en progression de 3,3%. La croissance sur cette période est surtout concentrée sur la Chine (+13,7%) et illustre les premiers effets de la réorganisation conduite en 2019 sur l'activité DDF. En Europe, Media 6 enregistre une légère progression de 1,2%.Natixis a levé le voile sur ses résultats du quatrième trimestre 2019. Ainsi, le groupe bancaire a réalisé un bénéfice net (part du groupe) de 371 millions d’euros sur la période, contre 181 millions d’euros lors du quatrième trimestre 2018. De son côté, le résultat net d’exploitation ressort à 639 millions d’euros, contre 361 millions d’euros un an plus tôt. Quant au produit net bancaire, il s’établit à 2,50 milliards d’euros, à comparer avec 2,04 milliards lors du quatrième trimestre 2018.Novacyt continue de tenir informé le marché à la suite du lancement de son test RUO (Research Use Only) pour le nouveau coronavirus (2019-nCoV), qui a été développé par sa filiale Primerdesign en réponse directe à la récente épidémie du virus respiratoire en Chine. Depuis que l'OMS a qualifié l'épidémie de coronavirus comme urgence mondiale le 30 janvier 2020, le groupe a constaté une forte demande pour son test nCoV lancé le 31 janvier 2020.Le régulateur des télécoms a proposé jeudi une nouvelle régulation pour ouvrir davantage ce segment très lucratif dominé par Orange. L'Arcep veut encadrer plus strictement les tarifs de l'opérateur sur la fibre pour les PME. Dans un entretien aux " Echos ", le président de l'Arcep, Sébastien Soriano, détaille les nouvelles mesures qu'il entend prendre pour réveiller la concurrence sur le marché des télécoms d'entreprises, qui, regrette-t-il, " est loin d'être puissant et concurrentiel ".SQLI a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 239,2 millions d'euros, les facturations annuelles ont progressé de 3,1% (+2,7% à taux de change constants) grâce à une croissance à deux chiffres du pôle Commerce & Experience. Cette dynamique commerciale, associée à la bonne maîtrise des coûts, permet d'anticiper une hausse à deux chiffres du résultat opérationnel 2019 qui sera dévoilé le 24 mars prochain, a indiqué le groupe de services dédiés au monde du digital.Ubisoft a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre de son troisième trimestre 2019-2020. Ainsi, l'éditeur de jeux vidéo a publié un chiffre d’affaires (IFRS15) de 416,2 millions d’euros pour la période, soit une baisse de 25,9 % (-27,1 % à taux de change constants). De son côté, le « net bookings » s'élève à 455,5 millions d’euros, supérieur à l’objectif d’environ 410 millions et en baisse de 24,8 % (-26% à taux de change constants).