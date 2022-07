Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 8 juillet 2022

© AOF 2022

Antin Infrastructure Partners a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans RAW Charging, une société en croissance rapide qui installe et possède des points de recharge de véhicules électriques au Royaume-Uni. Antin réalise cette acquisition dans le cadre de sa stratégie NextGen. Celle-ci fait suite à l'investissement d'Antin dans Power Dot, plateforme leader en Europe de la recharge de véhicules électriques, en mai dernier.Eurazeo a annoncé la réalisation de la cession de sa participation majoritaire dans le groupe Orolia, leader mondial des solutions et applications de R-PNT (Resilient Positioning, Navigation and Timing) à Safran. L'opération a généré pour la société d'investissement un produit de cession de 189 millions d'euros, soit un multiple cash-on-cash de 3,7 et un TRI (Taux de Rentabilité Interne) de l'ordre de 25%.En juin 2022, Le Shuttle Freight a transporté 125 672 camions, soit une hausse de 9% par rapport à juin 2021. Depuis le 1er janvier, près de 767 000 camions ont traversé la Manche à bord des Navettes. En juin 2022, Le Shuttle a transporté 203 296 véhicules de tourisme, porté par les départs en vacances pour le half-term britannique et les festivités liées au Jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Depuis le 1er janvier, plus de 872 000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des Navettes.GTT a été choisi, fin juin, par son partenaire le chantier naval coréen HJ Shipbuilding & Construction (anciennement Hanjin Heavy Industries & Construction) pour concevoir les réservoirs cryogéniques de deux nouveaux porte-conteneurs propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL) pour le compte d’un armateur européen. Ces navires, capables de transporter 7 700 conteneurs chacun, seront dotés d’un réservoir de GNL, utilisé comme carburant, d’une capacité de 6 100 mètres cubes. Chaque réservoir de carburant GNL intégrera le système de confinement à membranes Mark III.Targetspot (ex-AudioValley) accélère son expansion internationale et annonce son entrée sur le marché latino-américain au travers de partenariats avec plusieurs éditeurs de premier plan, dont Resso, Spanish Broadcasting System (SBS), Univision, VIX et Spreaker (iHeart).