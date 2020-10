Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 9 octobre 2020

0

Crédit Agricole Assurances annonce la signature d'un accord avec Novo Banco en vue de l'acquisition de 25% de GNB Seguros, compagnie d'assurances non-vie au Portugal. Crédit Agricole Assurances porte ainsi sa participation à 100% du capital. Cette opération comprend également un accord de distribution d'assurance non-vie d'une durée de 22 ans entre Novo Banco et GNB Seguros pour la distribution des contrats de cette dernière au Portugal.Enensys Technologies a publié une perte nette (part du groupe) de 2,4 millions d'euros au premier semestre 2020 après une perte de 6,9 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant du spécialiste de la conception et la commercialisation d'équipements et de logiciels professionnels innovants de diffusion audio/vidéo ressort à -2,3 millions d'euros contre -5,2 millions au premier semestre 2019.Sans surprise après les dernières informations de presse, Euronext a annoncé ce matin le rachat de Borsa Italiana pour 4,325 milliards d'euros en numéraire au London Stock Exchange. La Bourse italienne affiche 464 millions d'euros de revenus et 264 millions d'euros d'Ebitda. La transaction devrait être immédiatement relutive au niveau du bénéfice par action ajusté (avant synergies), générer un total de 60 millions d'euros de synergies, dont 45 millions de coûts, avant impôts d'ici la troisième année, et être relutive à deux chiffres la troisième année après les synergies.Faurecia et Gaussin annoncent la signature d’un partenariat visant à équiper des véhicules Gaussin dédiés à la logistique et à la manutention portuaire, de systèmes de stockage à hydrogène Faurecia. Embarquant 5 kilogrames d’hydrogène à 350 bars et offrant une autonomie allant jusqu’à 12 heures d’utilisation, les systèmes de stockage seront développés et produits par Faurecia depuis son centre d’expertise mondial de Bavans, dédié aux réservoirs à hydrogène.Barbara Lavernos, actuellement directrice générale Technologies et Opérations de L'Oréal, prendra à compter du 1er février 2021 la tête d'une nouvelle Direction Recherche, Innovation et Technologies. Elle sera remplacée par Antoine Vanlaeys. Cette nomination fait suite au souhait de Laurent Attal, directeur général Recherche & Innovation, de prendre sa retraite à la fin du mois de janvier 2021, après 34 années de carrière au sein du groupe.Nokia a été sélectionné par Orange Belgium au terme d'un processus comparatif approfondi. Orange Belgium mettra son réseau radio 2G/3G/4G existant entièrement à niveau d'ici à 2023. L'opérateur commencera également à déployer la 5G, en fonction de la disponibilité des fréquences et des limitations en matière de puissances d'émissions, afin de garantir la meilleure connectivité possible et d'éviter la saturation des réseaux actuels pour ses clients, mais également de permettre aux entreprises de profiter pleinement des opportunités industrielles offertes par la 5G.Le chiffre d'affaires d'Osmozis sur l'exercice 2019-2020 a reculé de 6,9% à 7,88 millions d'euros. En données proforma, c'est-à-dire en intégrant l'activité d'EWI-Médiawifi sur 12 mois, les revenus ont chuté de 19,1%. L'opérateur de réseaux WiFi dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe explique que la réduction drastique des flux de touristes étrangers, ont entrainé une diminution de la consommation de données WiFi de l'offre " partage " d'environ 1,5 million d'euros (-33%) par rapport à l'exercice précédent.Tivoly a été informé par Euronext qu'à la suite de la révision annuelle des indices Euronext Paris en date du 10 septembre 2020, le Conseil Scientifique des Indices a pris la décision d'admettre le groupe dans les échantillons composant les indices CAC Small, CAC Mid & Small ainsi que le CAC All-Tradable.Voltalia et LCL s'associent pour proposer une offre inédite en France : faire bénéficier à une quinzaine d'entreprises parmi les plus engagées dans la transition énergétique, de contrats venant sécuriser sur une longue période leur approvisionnement en électricité verte d'origine France, à prix et capacités garantis. Ce projet constitue le premier Green Corporate Power Purchase Agreement (Green CPPA) multi-acheteurs en France. L'électricité proviendra d'un parc photovoltaïque d'une puissance de 55 mégawatts, dont Voltalia assurera le développement et l'exploitation.