Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Parisn Mardi 8 décembre 2020

Airbus a fait le point lundi soir sur son activité commerciale du mois de novembre 2020. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 64 avions commerciaux le mois dernier, notamment le premier A320neo de Sky Express. Sur les onze premiers mois de l'année, les livraisons d'avions s'élèvent à 477. En revanche, aucune nouvelle commande n'a été enregistrée en novembre. Sur les onze premiers mois de l'année, les commandes nettes s'élèvent à 297.France Télévisions a confié à Capgemini le développement de son département " Data et Intelligence Artificielle " reposant sur la solution DAM (Data Asset Management) de la start-up française Perfect Memory avec pour objectif de poursuivre la modernisation de ses outils de production et de diffusion des programmes TV.Compagnie des Alpes a publié des résultats annuels 2019/2020 clos fin septembre fortement dégradés en raison de la crise sanitaire. L'exploitant de stations de ski mais aussi du Parc Asterix a accusé une perte nette de 104,3 millions d'euros, contre un bénéfice de 62,2 millions un an plus tôt. L'excédent brut opérationnel (EBO) a chuté de 59,6% (-59,1% à périmètre comparable) pour atteindre 93,8 millions La marge d'EBO sur chiffre d'affaires atteint 15,2% contre 27,2% au 30 septembre 2019.Conformément aux dispositions du contrat de financement conclu le 7 avril 2020 avec la société de gestion américaine Yorkville Advisors, une tranche d'ORNAN (obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles) avec BSA ( bons de souscription d'actions) attachés de 2 millions d'euros de valeur nominale a été souscrite, correspondant à l'émission au profit de l'Investisseur de 200 ORNAN auxquelles sont attachés 60 000 000 BSA.Le Conseil d'administration d'EssilorLuxottica a décidé du principe d'une augmentation de capital par émission d'un nombre maximal de 360 000 actions ordinaires dont la souscription est réservée aux salariés adhérents d'un Plan d'Epargne Entreprise du Groupe et a délégué au Président-Directeur Général et au Vice-Président-Directeur Général Délégué les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'opération. Le prix unitaire de souscription des actions a été fixé à 90,524 euros. Ce prix correspond à la moyenne des 20 cours d'ouverture précédant le 24 novembre 2020, assortie d'une décote de 20%.Europcar Mobility Group a conclu un partenariat avec Post Nord (Services de Poste Danois) et Mercedes-Benz au Danemark. Ce partenariat repose sur une solution Europcar de location long-terme adaptée aux spécificités des besoins de Post Nord, dans le cadre de laquelle Mercedes-Benz fournit la flotte d'utilitaires électriques et Europcar Mobility Group Danemark prend en charge la gestion complète de cette flotte, de sa connectivité et de la gestion des données recueillies jusqu'à un service de maintenance permettant de garantir une disponibilité optimale des véhicules.Au premier semestre, clos fin septembre, Generix Group a dégagé un bénéfice net, part du groupe, en repli de 42% à 2 millions d'euros. L'Ebitda a reculé de 31% à 5,4 millions d'euros, soit une marge de 14,3%. La diminution de 5,5 points de la marge par rapport à fin septembre 2019 résulte quasi intégralement, à hauteur de 4,6 points, de l'investissement supplémentaire en R&D que l'éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiques et commerciaux a décidé de mettre en œuvre.GTT a reçu une commande de la part du chantier coréen Hyundai Heavy Industries (HHI) pour la conception des cuves de deux méthaniers pour le compte d'un armateur européen. Chaque navire offrira une capacité de 174 000 m3. GTT réalisera le design des cuves qui intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex. Les livraisons des navires sont prévues respectivement au cours du quatrième trimestre 2022 et du troisième trimestre 2023.PSA et FCA se sont déclaré confiants lundi de voir le Brésil confirmer son feu vert sans restriction à leur projet de fusion, malgré la demande d'analyse approfondie faite sur place, signale Reuters. « FCA et PSA prennent note de la demande d'analyse approfondie de la fusion par un conseiller judiciaire du CADE, cette démarche étant de plus en plus habituelle (...) et ne constituant pas un jugement sur le bien-fondé ou une rectification de la décision d'approbation sans restriction prise par la surintendance générale », ont expliqué les deux groupes dans une déclaration transmise à Reuters.Le spécialiste du marketing et du digital publiera son chiffre d'affaires annuel.