Les valeurs à suivre aujourd'hui à la bourse de Paris Mardi 23 août 2022

Le conseil d'administration d'Affluent Medical, acteur français de la MedTech fondé par Truffle Capital, souhaite accélérer son déploiement. Elle a décidé pour ce faire d'adapter son mode de gouvernance en dissociant les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. En conséquence, Sébastien Ladet rejoint l'entreprise en tant que directeur général à compter de ce jour et Michel Finance est maintenu dans ses fonctions de président du conseil d'administration.Ocean Winds, coentreprise du groupe portugais EDP Renováveis (EDPR) et de l'énergéticien Engie, a remporté deux lots d'éoliennes en mer d'Écosse, d'une capacité de 2,3 gigawatts (GW), a rapporté ce jour le média web portugais jornaldenegocios.pt.Metalliance, filiale du groupe Gaussin, a annoncé une commande de trois engins souterrains électriques pour le métro de Singapour. Le contrat comprend 1 MSV-60 destiné au transport des panneaux centraux du tunnel, 1 TSP-50 pour le transport du béton et 1 TSP-100 pour le transport des voussoirs avec une livraison sur site prévue au printemps 2023.