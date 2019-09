Les valeurs à suivre aujourd'hui à mardi 24 septembre 2019

0

UBERL’américain Uber n’a pu obtenir qu’une licence de deux mois supplémentaire pour exercer son activité à Londres. L’autorité des transports de la capitale britannique (TfL) a en effet refusé le renouvellement de cinq ans sollicités par le spécialiste de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC). C’est la seconde fois en deux ans que l’américain se voit refuser une « licence pleine » à Londres.STARBUCKSBonne nouvelle pour Starbucks. Le Tribunal européen a jugé que le géant américain du café n'avait pas bénéficié d'avantages fiscaux illégaux au Luxembourg et aux Pays-Bas. Le groupe n'est donc plus obligé de rembourser les 30 millions d'euros réclamés par la Commission européenne pour des arriérés d'impôts aux Pays-Bas.ALPHABETGoogle n’a pas à appliquer le « droit à l’oubli » en dehors des pays de l’Union européenne, a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’un contentieux entre le géant Internet la Commission informatique et liberté (CNIL).