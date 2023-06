Les valeurs à suivre aujourd'hui la Bourse de Paris - Lundi 19 juin 2023

2CRSi

2CRSi a conclu un accord avec une filiale de Source Code, LLC, un opérateur américain dans le secteur des solutions d'infrastructures informatiques, pour la vente de sa participation dans le spécialiste de la distribution informatique, Boston Limited. " Même si une part majoritaire du chiffre d'affaires du groupe 2CRSi est réalisée par Boston Ltd, son intégration au groupe a été marquée par des défis opérationnels et logistiques inattendus et induits par les pénuries de composants, le Brexit et les crises du Covid ", explique le groupe.



Bigben Interactive/Nacon

Le Conseil d'administration de Bigben Interactive propose à ses actionnaires, lors de l'assemblée générale annuelle convoquée pour le 21 juillet 2023 d'approuver la distribution d'un dividende en nature sous la forme d'actions Nacon à concurrence d'une action Nacon pour cinq actions Bigben Interactive détenues. Cette distribution de dividende en nature d'actions Nacon sera mise en paiement le 28 juillet 2023. Les actions Nacon ainsi distribuées représenteraient environ 4,25% du capital et des droits de vote de cette dernière.



Biocorp

Après l'annonce, le 5 juin, du projet d'acquisition de Biocorp, par Novo Nordisk, entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des soins de santé, dont le siège est au Danemark et qui développe des traitements contre le diabète et d'autres maladies chroniques), les instances représentatives du personnel de Biocorp ont ont été informées et consultées et ont rendu unanimement le 9 juin un avis favorable concernant cette opération.



Nexans

Nexans, leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services, lance une nouvelle gamme de câbles haute tension destinés à l'industrie aéronautique. Dotés d'une efficacité supérieure à la génération précédente, ces câbles marquent une étape décisive sur la voie de l'objectif de neutralité carbone pour ce secteur d'ici 2050.



Sartorius Stedim Biotech

Le fournisseur de l'industrie des biotechnologies, Sartorius Stedim Biotech, a lancé vendredi un avertissement sur ses résultats 2023. Sartorius Stedim Biotech s'attend désormais à une marge d'Ebitda courant d'environ 30 % après avoir prévu une marge similaire à celle de l'année précédente (35%). La direction cible également un chiffre d'affaires en repli de 10% à 15% contre précédemment une hausse comprise en 0% et 5%.



Teleperformance

Teleperformance annonce que le conseil d'administration a nommé Bhupender Singh au poste de directeur général délégué. En plus de ses responsabilités actuelles en tant que président de la transformation digitale de Teleperformance, Bhupender Singh travaillera en étroite collaboration avec Daniel Julien, fondateur et président-directeur général du groupe Teleperformance, pour diriger le comité exécutif et assurer la gestion et le développement des différentes activités de services aux entreprises du groupe à travers le monde.