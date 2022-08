Les valeurs à suivre demain - Jeudi 4 août 2022

© AOF 2022

Believe, l'un des leaders mondiaux de la musique numérique, a publié des résultats solides et en progression au titre du premier semestre 2022. Le groupe a enregistré un Ebitda ajusté en progression de 60,5 % qui ressort à 11,7 millions d'euros. Son chiffre d'affaires, en croissance de 35,4 %, s'établit à 352,2 millions d'euros. Le cash-flow libre, positif, est de l'ordre de 10,8 millions d'euros.Au premier semestre 2022, la société CIS, présente dans les secteurs des hydrocarbures, des mines, de la construction et des forces armées, enregistre un chiffre d'affaires à données publiées de 157,1 millions d'euros, en progression de 21,8% par rapport au premier semestre 2021. L'activité a bénéficié d'une dynamique commerciale soutenue - notamment en Eurasie et Afrique subsaharienne ainsi que d'un impact positif de l'évolution des taux de change. A taux de change constant, le chiffre d'affaires s'élève ainsi à 147,3 millions d'euros, en progression de 14,2%.Le groupe bancaire annoncera ses résultats du premier semestre.Le spécialiste de la construction individuelle publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.L'entreprise spécialisée dans le transfert industriel publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.Malgré les tensions persistantes dans le recrutement, un recours croissant à la sous-traitance et un turnover élevé, le résultat opérationnel de Neurones a progressé de 22,1% au premier semestre, pour s'établir à 11,3% du chiffre d'affaires, à comparer avec 10,5% lors du premier semestre 2021. Neurones a enregistré une croissance interne de 12,8% au deuxième trimestre pour un chiffre d'affaires de 164,5 millions d'euros. Il a progressé de 13,4% en données publiées. La croissance interne semestrielle est ressortie à 12,5%.Le groupe annoncera les résultats de son chiffre d'affaires au premier semestre.Le premier opérateur mondial de satellites de télécoms annoncera ses résultats du premier semestre.