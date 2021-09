Les valeurs à suivre demain à Paris - Vendredi 1er octobre 2021

© AOF 2021

Le spécialiste des plateformes logistiques publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le résultat net de Dontnod Entertainment est ressorti à 355 000 euros au au premier semestre (contre 667 000 euros un an auparavant), intégrant, entre autres, une charge exceptionnelle de 0,2 million d'euros sans impact sur la trésorerie et l'amortissement de l'écart d'acquisition relatif à Dontnod Eleven. L'Ebita économique, incluant les crédits d'impôts jeu vidéo (Français et Canadien), ressort en forte amélioration à 3,3 millions d'euros, hausse de 92%.Focus Home Interactive a confirmé l'acquisition de 77,5% du capital de Dotemu, l'un des leaders mondiaux du retrogaming basé à Paris, conformément à l'annonce du 5 août 2021. Dotemu a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 14,6 millions d'euros et bénéficie d'un ambitieux plan de croissance pour les années à venir.Consécutivement à la réunion du Conseil d'administration d'Ipsos SA qui s'est tenue le 24 septembre 2021 et qui a procédé à la nomination de Ben Page en qualité de Directeur général, Neil Janin a démissionné de son mandat d'Administrateur de la société. Ceci permettra de proposer au Conseil d'administration, lors de sa prochaine réunion appelée à se tenir le 4 octobre 2021, de coopter Ben Page en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration, en remplacement de Neil Janin.Le groupe de construction et de développement immobilier publiera (après Bourse) ses résultats du troisième trimestre.Le groupe Lagardère a lancé avec succès une émission obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros à échéance 6 ans (octobre 2027), avec un coupon annuel de 1,75%. Le produit de cette émission est destiné à être affecté au refinancement partiel de l'obligation de 500 millions d'euros à échéance 2023 et pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris un remboursement partiel ou total du prêt garanti par l'État. Cette émission permettra au groupe de médias et de distribution d'allonger la maturité moyenne de son endettement.ORAPI a annoncé la cession effective de sa filiale Phem au groupe Arcole le 30 septembre 2021. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2019 et de 8,9 millions d'euros en 2020. Au 30 juin 2021, son chiffre d'affaires s'élève à 4 millions d'euros. Elle emploie 51 collaborateurs.