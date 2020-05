Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

0

ADPLe groupe ADP a annoncé jeudi soir la reprise des vols commerciaux de passagers à l'aéroport de Paris-Orly dès le 26 juin prochain. Ces vols étaient suspendus depuis le 31 mars dernier. La réouverture des installations de Paris-Orly se fera progressivement en accompagnant la demande et en optimisant les infrastructures de l'aéroport. Les opérations débuteront par le secteur Orly 3.AKWELDans un communiqué laconique, Akwel prend acte de la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Nanterre prononçant un plan de continuation du groupe Novares autour de ses actionnaires actuels, et souhaite que la solution retenue garantisse la pérennité de cet acteur important de la filière automobile française. Akwel avait regardé un temps le dossier pour un rachat.GROUPE PAROTGroupe Parot a réalisé jeudi soir son point d'activité au titre du premier trimestre 2020. Ainsi, le distributeur automobile a publié un chiffre d'affaires de 95,1 millions d'euros sur la période, en baisse de -33,5% à données publiées sur un an et de -28,1% à périmètre comparable. Les activités ont commencé à être affectées par la crise du Covid-19 dès le début du mois de mars. Pour traverser cette crise sanitaire, le groupe négocie la mise en place d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) avec ses partenaires bancaires.MILIBOOMiliboo a dévoilé un chiffre d'affaires du quatrième trimestre de l'exercice 2019-20, clos fin avril, de 7,4 millions d'euros, en hausse de 23,8%. " Cependant ce trimestre a été marqué par un environnement macroéconomique fortement perturbé par l'expansion de la pandémie de Covid-19. L'activité a ainsi varié de façon hétérogène d'un mois sur l'autre " a commenté la marque digitale d'ameublement. Les ventes en France, principal marché avec 85% du chiffre d'affaires, ont progressé de 24,9%, sur l'ensemble du 4ème trimestre par rapport à la même période l'an passé.RENAULTLe constructeur automobile dévoilera son plan de réduction des coûts.SANOFILe Conseil d'administration du 22 mai 2020 de Sanofi a pris acte de la démission d'Emmanuel Babeau et a décidé, après avis du Comité des nominations et de la gouvernance, de coopter Gilles Schnepp en qualité d'administrateur indépendant pour la durée du mandat restant à courir d'Emmanuel Babeau (soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021). La nomination de Gilles Schnepp sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale de Sanofi, le 28 avril 2021.SOCIETE DES BAINS DE MERLa Société des Bains de Mer a publié un chiffre d'affaires 2019-2020 en progression, pour s'établir à 619,8 millions d'euros contre 526,5 millions d'euros précédemment. Il comprend notamment une hausse de de 8 % du secteur jeux, de 12 % du secteur hôtelier et de 85% du secteur locatif. Toutefois, la fermeture totale des établissement en raison du covid-19 a eu un impact défavorable sur le chiffre d'affaires estimé à plus de 15 millions d'euros pour le dernier mois de l'exercice écoulé. Résultat opérationnel bénéficiaire de 22,6 millions d'euros contre un déficit de 9,6 millions en 2018-2019.YMAGISA 27,4 millions d'euros, le chiffre d’affaires du Groupe Ymagis est en recul de 35% au premier trimestre 2020. Ce recul est lié d’une part à la poursuite du repli programmé de l’activité VPF (-63% à 4,1 millions) et d’autre part à la fermeture des cinémas dans la quasi-totalité des pays du fait de la crise sanitaire mondiale liée au COVID-19. " La crise a imposé un coup de frein brutal sur l’ensemble du mois de mars à des activités qui avaient retrouvé en 2019 une solide dynamique de croissance ", a expliqué le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma.