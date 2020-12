Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 10 décembre 2020

© AOF 2020

Au premier semestre, clos fin septembre, Abeo a enregistré une nette dégradation de ses résultats en raison de la chute de l'activité provoquée par le crise sanitaire. Le spécialiste des équipements de sport et de loisirs a essuyé une perte nette, part du groupe, de 2,3 millions d'euros contre un bénéfice de 0,4 million d'euros, un an auparavant. L'Ebitda courant a, lui, chuté de 29,4% à 8,2 millions d'euros, ce qui représente une marge de 9,8%, en hausse de 0,2 point. Le groupe explique avoir optimisé la structure de coûts afin d'abaisser le point d'équilibre opérationnel.Le groupe ADP a proposé un nouveau projet d'accord de rupture conventionnelle collective qui a été soumis au cours des deux dernières semaines à la négociation avec les organisations syndicales représentatives. L'exploitant d'aéroports est parvenu à recueillir les signatures à l'unanimité des organisations syndicales représentatives. L'accord, qui doit désormais être validé par la Direccte, fixe à 1 150 le nombre maximum de départs volontaires dont 700 ne seront pas remplacés.L'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels) publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.Ekinops, fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs télécoms et aux entreprises, et LiveAction, un fournisseur spécialisé dans l'analyse et la gestion des performances de réseaux, ont annoncé l'intégration de leurs technologies respectives pour fournir aux opérateurs des analyses avancées de performances de leurs réseaux en temps réel et des services à valeur ajoutée via une solution combinée.Partouche a réalisé mercredi soir son point d'activité pour le quatrième trimestre de son exercice 2019-2020 (août à octobre). Ainsi, l'exploitant de casinos et d'hôtels a réalisé un chiffre d'affaires de 93,9 millions d'euros sur la période, soit une baisse de 12 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le groupe a été affecté par la fermeture échelonnée des casinos en octobre, à cause de la pandémie de Covid-19. A ce jour, la reprise de l'exploitation des casinos français est attendue pour le 15 décembre sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire.Au premier semestre, clos fin septembre, le résultat net, part du groupe, de SII a chuté de 51,5% à 7,22 millions d'euros tandis que la marge opérationnelle d'activité a plongé de 50,1% à 12,03 millions d'euros. Cette dernière a représenté 4% des revenus contre 7,4%, un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'établit à 301,2 millions d'euros, en recul de 7,6% à taux courants (-5,9% à taux constants), pénalisé par des périodes de confinement dans différents pays.Solutions 30 nie "catégoriquement toutes les affirmations" contenues dans un rapport, dont la publication a entraîné aujourd’hui une chute de 18,69% de l’action à 16,14 euros. Ce rapport chercherait "à démontrer des liens troubles entre l’entreprise et le crime organisé en Italie". "Les preuves présentées ne sont pas étayées, plusieurs faits sont grossièrement mal interprétés et de nombreux raccourcis évidents conduisent à des conclusions erronées", explique le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies dans un communiqué.