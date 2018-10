Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 11 octobre 2018

0 0

Le prochain siège social d'Altarea Cogedim a été vendu en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) à CNP Assurances. Situé Rue de Richelieu, Paris 2e arrondissement, l'ensemble de 33 000 mètres carrés sera livré en 2019 pour accueillir les collaborateurs et les visiteurs du premier développeur immobilier en France. Cet immeuble construit à la fin des années 1970 a été le siège d'Allianz en France. Propriétaire depuis 2016, Altarea Cogedim mène depuis cette date une vaste opération de requalification de l'ensemble.Bastide a publié des résultats annuels 2017/2018 en forte hausse. Sur l’exercice, clos fin juin, le groupe affiche un résultat net de 7,5 millions d'euros, en hausse de 36,2% par rapport à l'année précédente. Le résultat opérationnel s’établi à 18,3 contre 11,4 millions un an plus tôt. L’Ebidta est de 54,4 millions euros. Il était de 41,1 millions pour 2016/2017. Enfin, le chiffre d’affaires du fournisseur de matériel médical destiné aux soins à domicile est en hausse de 32,5 % à 289,1 millions d’euros.Dans le cadre d'un partenariat stratégique, Tradeshift, leader des paiements et des marketplaces de la chaîne d'approvisionnement, et Coface annoncent une solution visant à aider les entreprises du réseau Tradeshift à prendre des décisions en toute confiance et avec une plus grande transparence financière entre acheteurs et fournisseurs. L'assureur-crédit international met ainsi des indicateurs de risques à disposition d'un réseau de 1,5 million d'entreprises dans 190 pays.L'équipementier automobile publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Didier Truchot, Fondateur et Président Directeur général d'Ipsos a annoncé la finalisation de l'acquisition des quatre divisions globales de solutions d'études personnalisées de GfK : « Customer Experience » ; « Experience Innovation » ; « Health » et « Public Affairs », pour une valeur d'entreprise de 105 millions d'euros. La signature de cet accord avec GfK avait été annoncée le 30 juillet 2018. Il était soumis à différentes conditions qui ont été remplies depuis, y compris l'obtention des autorisations des autorités de la concurrence annoncée le 17 septembre 2018.JCDecaux a signé une extension de 10 ans de son contrat publicitaire exclusif avec Dubai Airports. Afin de soutenir les ambitions stratégiques de l'aéroport, le spécialiste de la communication extérieure mettra en œuvre un plan approfondi de transformation du média avec l'introduction d'opportunités digitales emblématiques. Ces dernières optimiseront l'expérience passager tout en offrant aux marques une plateforme de communication.Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) a obtenu un délai supplémentaire, expirant le 31 janvier 2019, pour la tenue de son assemblée générale annuelle. Pour mémoire, Marie Brizard Wine & Spirits, dans l'impossibilité de publier ses comptes annuels 2017 dans le délai légal imparti, avait annoncé le 13 avril dernier, avoir obtenu l'autorisation du Président du Tribunal de Commerce de Paris, de réunir son assemblée générale annuelle après le 30 juin 2018 et avant le 31 octobre 2018.Le spécialiste des villages de vacances publiera après Bourse son chiffre d'affaires annuel.Onatera, spécialiste dans la distribution de compléments alimentaires, d'huiles essentielles, de produits de beauté et d'hygiène ainsi que de produits de nutrition santé a choisi Microsoft Dynamics Nav, enrichie de l’expertise sectorielle et métier de Prodware pour digitaliser son système d’information.Vinci Airports publiera son trafic du troisième trimestre.Le laboratoire pharmaceutique dédié à la santé animale publiera après Bourse son chiffre d'affaires du troisième trimestre.