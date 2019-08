Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 15 août 2019

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DLSI -2.00% 17.15 9.38% GROUPE ADP -0.97% 152.4 -7.01% VISIOMED GROUP -4.64% 0.0226 -72.25%

En juillet 2019, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 1,3 % par rapport au mois de juillet 2018, avec 10,5 millions de passagers accueillis, dont 7,4 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 3,9 %) et 3,1 millions à Paris-Orly (- 4,2 %). Cette faible croissance est liée à la réduction par les compagnies aériennes de leurs programmes de vols à Orly, celles-ci anticipant les limitations de mouvements induites par la fermeture pour travaux de la principale piste d'Orly, la piste 3, intervenue le 28 juillet dernier.DLSI poursuit son développement international avec l’acquisition, par sa filiale Pemsa SA, d’une société en Suisse : MBT AG, située à Zürich. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. « Effective depuis le 12 août dernier, cette acquisition, dont le chiffre d’affaires était de 5 millions de francs suisses en 2018, offre une belle opportunité en termes de diversification de clientèle et de métier », explique le spécialiste de l’intérim. Elle permettra à Pemsa de dépasser les 65 millions de francs suisses de chiffre d’affaires.Visiomed a annoncé mercredi soir la réalisation d’une augmentation de capital de 1,5 million d’euros par voie de placement privé. « L’un des premiers chantiers mis en œuvre par la nouvelle Direction a constitué à sécuriser les financements nécessaires à court terme, afin de pouvoir poursuivre son exploitation et préparer la mise en œuvre de sa feuille de route, tout en mettant un terme au recours à des outils de financements coûteux et dilutifs », peut-on lire dans un communiqué.