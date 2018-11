Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 15 novembre 2018

0

En octobre 2018, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 6% par rapport au mois d'octobre 2017, avec 9,4 millions de passagers accueillis, dont 6,4 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 5,7 %) et 3 millions à Paris-Orly (+ 6,7 %). Le nombre de passagers en correspondance recule de 3,5 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 20,6 %, en retrait de 2 points par rapport à octobre 2017.Le Groupe Bastide a réalisé un chiffre d'affaires de 79,4 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2018-2019. Ce chiffre ressort en hausse de 28,6% en données publiées et de 6,4% en organique. " Cette performance confirrme l'accélération de la dynamique interne, déjà visible lors du dernier trimestre de l'exercice précédent ", a commenté le spécialiste de la fourniture de matériel médical destiné aux soins à domicile.Le conglomérat dévoilera avant-Bourse ses résultats du troisième trimestre 2018.Chargeurs a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 10,9% à 134,1 millions d'euros au troisième trimestre, dans un contexte intégrant un pic d'activité en juin 2018, l'accélération de la sélectivité commerciale sur l'ensemble des métiers, et "l'upgrade" technologique de plusieurs sites industriels stratégiques. Une accélération de la croissance, tiré par l'ensemble des zones géographiques.Le chiffre d'affaires de l'exercice 2017-2018 de Derichebourg s'élève à 2,9 milliards d'euros, en progression de 6,9%. Les deux divisions du groupe voient leur activité progresser malgré un contexte chahuté dans l'activité recyclage des métaux. A taux de change constants, la progression est de 7,6%. Le chiffre d'affaires de la division Services à l'Environnement, progresse de 8,6% à 2,1 milliards d'euros (+9,7% à taux de change constants). Le chiffre d'affaires des Prestations de services (incluant notamment les services aux collectivités) est lui en progression de 5,1%.Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Construction, annonce la signature avec la Socomix, d ‘un nouveau contrat pour la rénovation de l'hôtel du Palais à Biarritz, pour un montant de 33 millions d'euros. Le marché porte sur la rénovation, au sein de ce bâtiment classé, d'une centaine de chambres, des espaces d'accueil et de l'ensemble du sous-sol accueillant les services de l'hôtel. Pradeau Morin, filiale d'Eiffage Construction, réalisera les façades.La société de gestion annoncera ses actifs sous gestion au troisième trimestre 2018.Le fabricant de tubes sans soudure en acier dévoilera après-Bourse ses résultats du troisième trimestre 2018.Le groupe spécialisé dans les contenus, les médias, et la communication, publiera après-Bourse ses résultats du troisième trimestre 2018.Voltalia a signé un contrat privé de vente d'électricité avec le brésilien BRF, l'un des leaders mondiaux de l'agroalimentaire avec 100 000 employés dans 140 pays. Ce nouveau contrat va accroître la taille du projet éolien VSM 2 de Voltalia, qui passera de 64 MW à 128 MW. Le cumul des revenus futurs sécurisés par des contrats long-terme excède désormais 4 milliards d'euros.