Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 16 avril 2020

ADPEn mars 2020, le trafic total du Groupe ADP est en baisse de 28,2 % par rapport au mois de mars 2019, avec 12,7 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Le trafic de Paris Aéroport est en baisse de 58,5 % par rapport au mois de mars 2019 avec 3,6 millions de passagers accueillis, dont 2,5 millions à Paris-Charles de Gaulle (- 58,5 %) et 1,1 million à Paris-Orly (- 58,7 %).BIOMERIEUXLe spécialiste du diagnostic in vitro publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.CATANACatana a révisé à la baisse ses objectifs en raison de la crise sanitaire. Le fabricant de catamarans, qui tablait sur un exercice 2019/2020 en forte croissance, prévoit désormais un exercice stable. Le groupe, jusque là en plein boom, bénéficiait d'un carnet de commandes solides. Mais, "dans un marché en grande partie orienté vers les professionnels de la location, touchés actuellement en plein cœur, il sera probablement nécessaire de retenir aussi souvent que possible une approche partenariale et responsable de cette situation entre les chantiers et les loueurs", a indiqué le groupe.DAMARTEXLe distributeur de vêtements pour senior publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.GROUPE OPENLe Le spécialiste de la transformation industrielle et digitale publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.INFOTELInfotel indique que l'épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement qui en découlent ont à ce jour un impact mesuré sur son activité. Compte tenu du ralentissement économique attendu et des incertitudes liées à la suite de la pandémie, Infotel, après un excellent démarrage au premier trimestre, anticipe un niveau d'activité en recul au second trimestre, mais qui ne peut être chiffré car il dépend de la durée de confinement et du redémarrage de l'activité du pays.L'OREALLe groupe de cosmétiques publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.LVMHLe groupe de luxe publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.NOVACYTConfronté à un afflux de demande pour ses tests Covid-19 et à un manque de matières premières pour y répondre intégralement, Novacyt innove. La medtech français s'efforce de remédier à la pénurie d'agents d'extraction requis pour la réalisation des tests PCR en développant une nouvelle méthode d'extraction " direct-to-PCR " permettant de réaliser le test. Cette méthode ne nécessite pas certains composants rares et réduit considérablement le nombre d'étapes d'extraction, ce qui permet d'accélérer les temps de cycle, d'augmenter les cadences de test et de réaliser des économies, assure-t-elle.SUPERSONICSuperSonic Imagine a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires de 4,9 millions d'euros, en repli de 19%. La société spécialisée dans l'imagerie médicale par ultrasons (échographie) explique ce recul par la baisse des ventes en Chine (-44%) et en France (-45%) dans le contexte d'épidémie du Covid-19. Elle met aussi en cause la diminution du chiffre d'affaires Services due à la cession de la filiale américaine SuperSonic Imagine Inc. à Hologic Inc., qui réalise désormais le chiffre d'affaires Services des Etats-Unis.VETOQUINOLLe laboratoire pharmaceutique vétérinaire publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.VINCI AirportsVinci Airports indique qu'après une performance solide en janvier 2020 (croissance de 2,1 % du trafic passagers) dans la continuité de la fin de l'exercice précédent, le trafic s'est contracté en février (-5,0 %) en raison de la baisse de la demande en Asie. Il a ensuite été fortement pénalisé en mars (-55,7 %) par la mise en place de dispositifs de restriction des déplacements dans de nombreux pays (mises en quarantaine, confinements des populations, fermetures de frontières) afin de limiter la propagation de la pandémie. Le trafic passagers du 1er trimestre 2020 affiche une baisse de 20,9%.VIRBACVirbac a réalisé au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 247,7 millions d'euros, en hausse de 13,9%. À parités constantes, la croissance ressort à 14,3% portée par l'Europe et les États-Unis. Pour autant, cette performance est en trompe l'oeil. Comme l'explique le vétérinaire français, les propriétaires d'animaux ont anticipé le confinement en faisant des stocks. Par ailleurs, le groupe a bénéficié de hausses tarifaires aux États-Unis.