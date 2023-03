Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 16 mars 2023

Abivax

La société de biotechnologie spécialiste des maladies inflammatoires chroniques communiquera ses résultats annuels.



Adocia

Adocia, société biotech spécialisée dans le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce que sa position de trésorerie était de 17,4 millions d'euros au 31 décembre 2022, contre 15,2 millions en 2021, ce qui lui permettra de financer les activités prévues jusqu'en septembre 2023. Adocia a fait état d'une perte nette de 6,9 millions d'euros, contre 22,8 millions en 2021, avec un chiffre d'affaires en hausse à 11,4 millions contre 1,4 millions en 2021 " reflétant les avancées majeures franchies sur les deux projets licenciés à Tonghua Dongbao ".



ADP

ADP annonce un trafic groupe en hausse de 47,6 % en février 2023 par rapport à février 2022, à 22,0 millions de passagers, soit 96,7 % du trafic de 2019. Le trafic de Paris Aéroport ressort en hausse de 47,6 %, à 6,7 millions de passagers, soit 92,0 % du trafic de 2019. Le trafic de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle s'établit à 4,48 millions de passagers, en hausse de 52,8% et à 88,2% du niveau pré-Covid (2019).



Air France KLM

Air France-KLM annonce avoir finalisé ce jour le remboursement intégral de son prêt garanti par l'Etat français ("PGE") de 4 milliards d'euros , franchissant ainsi l'une des dernières étapes vers le remboursement intégral des mesures de soutien en liquidité octroyées par les États dans le cadre de la crise sanitaire. La compagnie a entièrement remboursé les 2,5 milliards d'euros d'encours restants sur le montant initial de 4 milliards d'euros.



Air Liquide

Air Liquide annonce le départ de Fabienne Lecorvaisier, directeur général adjoint depuis juillet 2017, suite à " son souhait personnel de se concentrer désormais sur des mandats non exécutifs ". Cette démission sera effective à compter du 4 mai 2023, lendemain de l'assemblée générale du Groupe. Ingénieurs des Ponts, Fabienne Lecorvaisier avait rejoint le Groupe Air Liquide en 2008, où elle a successivement occupé, au sein du comité exécutif, les fonctions de directeur financier puis de directeur général adjoint et secrétaire général à partir de 2017.



Drone Volt

Drone Volt a pris la décision d'amortir par anticipation une grande partie des déficits reportables inscrits à son bilan, générant une charge d'impôt de 4,2 millions d'euros. Ces opérations comptables sont sans impact sur la trésorerie du groupe mais pèsent fortement sur les résultats de l'exercice 2022. Son résultat opérationnel ressort ainsi à -22 millions d'euros et son résultat net à -26,3 millions d'euros.



Hoffmann Green Cement Technologies

Hoffmann Green Cement Technologies, entreprise engagée dans la décarbonation du secteur de la construction annonce la signature d'un contrat de fourniture de ses ciments décarbonés incluant un engagement de volumes de 14 000 tonnes jusqu'à fin 2027, avec le Groupe Alkern, entreprise française de la préfabrication d'éléments en béton permettant des modes constructifs peu carbonés pour le bâtiment.



Hopium

Le conseil d'administration d'Hopium, société spécialiste de la propulsion à hydrogène, a décidé à l'unanimité de coopter Alain Guillou comme administrateur indépendant et de le nommer nouveau président du conseil d'administration en remplacement de Jean-Baptiste Djebbari. La société proposera aux actionnaires de ratifier cette cooptation à la prochaine assemblée générale pour la durée du mandat restant à courir de Jean-Baptiste Djebbari, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos du 31 décembre 2024.



LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton proposera, lors de sa prochaine assemblée générale qui se tiendra le 20 avril 2023, la nomination au Conseil d'administration de Laurent Mignon. Depuis le 2 décembre 2022, Laurent Mignon est Président du Directoire de Wendel, l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe œuvrant au carrefour de l'industrie et de la finance et dont l'actionnaire de référence est la famille Wendel.



Orapi

Le fabricant de produits et solutions de haute technologie pour l'hygiène et la maintenance industrielle annoncera ses résultats annuels.



Prodware

En 2022, l'EBITDA de Prodware progresse de 27,6% et atteint un niveau bien supérieur à ceux constatés avant la pandémie : 52 millions d'euros. Dans le prolongement de la croissance constatée sur l'EBITDA, son Résultat Opérationnel Courant fait plus que doubler à 29,3 millions d'euros, dégageant ainsi une marge opérationnelle de 15,6%, contre 14,4 millions d'euros en 2021. Après comptabilisation d'un impôt de 2,5 millions d'euros, son résultat net part du Groupe atteint 15,7 millions d'euros en 2022 contre une perte de 68,5 millions d'euros pour le précédent exercice.



Rubis

Le distributeur d'énergie dévoilera ses résultats annuels.



Samse

Le groupe de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat rendra compte de ses résultats annuels.



Sensorion

La société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition présentera ses résultats annuels.



Transgene

Le laboratoire communiquera ses résultats annuels.



Valbiotis

Valbiotis, entreprise biotech engagée contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce une trésorerie de plus de 20 millions d'euros à fin 2022, qui lui assure une visibilité financière jusqu'à la fin du premier semestre 2024. La direction salue un exercice " décisif " au plan clinique avec les résultats de l'étude de Phase II/III Reverse-IT sur Totum 63, attendus avant la fin du premier semestre 2023. De premiers lancements commerciaux sont prévus début 2024, en propre en France et via des partenariats à l'international.