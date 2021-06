Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 17 juin 2021

© AOF 2021

Le trafic total du groupe ADP a augmenté de 5,7 millions de passagers sur le mois de mai 2021 par rapport à mai 2020 avec 6,3 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 21,2 % du niveau du trafic groupe du mois de mai 2019. En mai 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de 1,7 million de passagers par rapport à mai 2020, avec 1,9 million de passagers accueillis. Il représente 20,4 % du trafic Paris Aéroport du mois de mai 2019.Argan, la foncière spécialisée dans le développement et la location d'entrepôts premium, a adapté son entrepôt de Sauvian (34) en développant une cellule frigorifique de 6 000 m² afin de répondre aux besoins de son nouveau client-locataire Aldi France. Cet entrepôt de 56 000 m², situé en bordure d'autoroute A9, à quelques kilomètres au sud de Béziers, a été acquis en 2017 par Argan. Il était alors exploité par le groupe Casino pour son enseigne Leader Price et était essentiellement destiné aux produits secs à température ambiante.Genomic Vision, société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, a annoncé l’émission de la troisième et quatrième tranche d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions (OCABSA) pour un montant de 2 millions d'euros. Le produit net est de 1,9 million d’euros. Le directoire a décidé d'émettre 2 000 OCABSA pour un montant total de 2 millions d'euros au profit de Winance ou de toute entité affiliée.GTT a reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen Hyundai Heavy Industries (HHI), pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers pour le compte d'un armateur européen. GTT réalisera le design des cuves des méthaniers qui offriront chacune une capacité de 200 000 m3 et intégreront le système de confinement cryogénique à membranes Mark III Flex+ de GTT. La livraison des navires s'échelonnera entre le troisième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.Le spécialiste de la high-tech online publiera ses résultats annuels.Au 31 mars 2021, MedinCell disposait d’une trésorerie et équivalents de trésorerie de 47,1 millions d'euros et 3,9 millions d'euros d’actifs financiers, courants et non courants, non risqués, contre respectivement 12,4 millions d'euros et 3,6 millions d'euros il y a un an. Sur l'exercice, la consommation de trésorerie liée à l’activité de la société pharmaceutique technologique au stade clinique a atteint 12,1 millions d'euros. La visibilité financière est estimée jusqu’à l’été 2023.