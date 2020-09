Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 17 septembre 2020

0

En août 2020, le trafic total du groupe ADP est en baisse de 64,9 % par rapport au mois d'août 2019, avec 9 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de 68,8 % par rapport au mois d'août 2019, avec 3,2 millions de passagers accueillis. Depuis le début de l'année, le trafic du groupe ADP est en baisse de 61,6 %, avec un total de 61,9 millions de passagers accueillis. Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en diminution de 65,3 %, avec un total de 25,4 millions de passagers.Aubay a enregistré au premier semestre un résultat net, part du groupe, de 11,29 millions d’euros contre 11,49 millions d’euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel d’activité de l’entreprise de services du numérique a reculé de 1,5% à 18,79 millions, soit une marge de 8,7% contre 9,2% au premier semestre 2019. Elle s’inscrit dans le haut de la fourchette des prévisions et se décompose en 7,5% en France et 10,1% à l’International. Le groupe a su conserver un taux de productivité élevé de 92,7% hors activité partielle.Infotel a vu son résultat net, part du groupe, reculer de 4,2% à 4,8 millions d'euros au premier semestre. Le résultat opérationnel est en retrait de 4,9% à 9 millions d'euros. Ce repli s'explique notamment par la contraction de l'activité liée au contexte sanitaire et à l'attribution d'actions gratuites à des responsables de la société pour un montant de 2 millions d'euros afin de pérenniser et renforcer leur place dans le fonctionnement du groupe. Le chiffre d'affaires a atteint 118,4 millions d'euros, en repli de 3,2 %.L'équipementier aéronautique publiera (avant Bourse) ses résultats du premier trimestre.Reworld Media a fait état d'un résultat net (part du groupe) de 0,6 million d'euros au premier semestre 2020 après +0,1 million un an plus tôt. Le chiffre d'affaires de l'expert des médias consolidé est en hausse de 132% à 200,7 millions d'euros.Le spécialiste de l'aval pétrolier publiera (après-Bourse) ses résultats du premier trimestre.Sopra Steria, spécialiste de la transformation digitale, a finalisé le 16 septembre 2020 l’acquisition du bloc de contrôle représentant 94,03 % du capital social de Sodifrance. Le projet d’acquisition avait été annoncé par communiqués de presse en date du 21 février et du 9 juillet 2020. Sodifrance entre au périmètre de consolidation de Sopra Steria le 16 septembre 2020. Un projet d’offre publique de retrait suivie d’une procédure de retrait obligatoire sera déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers d’ici fin septembre 2020.La société de gestion d'actifs publiera ses résultats du premier trimestre.