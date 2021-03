Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 18 mars 2021

© AOF 2021

Air Liquide et ArcelorMittal ont annoncé la signature d'un protocole d'accord ayant pour objectif l'implémentation de solutions pour la production d'acier bas carbone à Dunkerque. Les deux entreprises s'associent pour transformer le procédé de production de l'acier par le développement de solutions innovantes impliquant l'usage d'hydrogène bas carbone et des technologies de captage de CO2. Ce partenariat est une première étape vers la création d'un nouvel écosystème autour de l'hydrogène bas carbone et du captage de CO2 dans ce bassin industriel majeur.Akka a essuyé une perte nette, part du groupe, de 168,80 millions d'euros en 2020 contre un profit de 73 millions d'euros en 2019. Le groupe de conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité a par ailleurs dévoilé une perte opérationnelle de 170,5 millions d'euros, à la suite des conséquences de la situation de la COVID-19 et ses coûts afférents, notamment pour les 'business units' France et Allemagne. Akka avait affichait un profit opérationnel de 121,2 millions d'euros en 2019.Le résultat net part du groupe de Drone Volt sur l'année 2020, après prise en compte d'un crédit d'impôts de 2 millions d'euros, ressort à -6,8 millions d'euros contre -2,6 millions d'euros en 2019. Le chiffre d'affaires a chuté de 17,9% à 5,84 millions d'euros. Le groupe souligne le rebond marqué au quatrième trimestre : +28% sur un an. L'année dernière, le groupe a pu livrer 55 drones et 7 caméras intelligentes tout en reprenant progressivement les activités de services et de formation, grâce notamment à une digitalisation des process.Le groupe agroalimentaire publiera ses résultats annuels.Implanet a obtenu l’accord des actionnaires fondateurs pour une prise de participation majoritaire dans le capital de la société Orthopaedic & Spine Development (OSD), spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d’implants destinés à la chirurgie du rachis. OSD valorisée 4,2 millions d'euros pour 100% des titres. Les actionnaires fondateurs d’OSD représentant 71,5% du capital se sont d’ores et déjà engagés à répondre favorablement à l’offre confirmant ainsi le principe de ce rapprochement.Le groupe de champagne publiera (après Bourse) ses résultats annuels.La maison-mère de Casino publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Sogeclair a publié une perte de 13,8 millions d'euros en 2020, après un bénéfice de 5,8 millions lors de l'exercice précédent. Celle-ci inclut 2 millions d'euros de désactivation d'impôts différés suite à la Covid-19, ainsi que 12,4 millions de provisions et charges liées à la pandémie. Le résultat opérationnel est lui aussi dans le rouge, de 13,3 millions d'euros, après +8,8 millions en 2019. L'EBITDA a chuté de 61,6% à 6,5 millions d'euros, pour une marge de 5,3% (-3,8 points), et le chiffre d'affaires de 33,5% à 123,1 millions d'euros (dont 64,9 millions à l'international, -38%).La société de gestion d'actifs publiera ses résultats annuels.Vilmorin & Cie a émis avec succès mercredi un emprunt obligataire à maturité 7 ans d'un montant total de 450 millions d’euros, avec un coupon annuel de 1,375 %. Cette transaction a été largement sursouscrite par une base diversifiée d’investisseurs européens. Le produit net de cette émission obligataire sera dédié aux besoins généraux de l’entreprise, incluant le refinancement de la dette existante.Virbac a publié un résultat net part du groupe de 137,5 millions d'euros en 2020, contre 51,5 millions d'euros l'année précédente, soit un bond de 166,7% sur un an. Ceci s'explique principalement par la cession de Sentinel (représentant un produit net de 66,5 millions d'euros), ainsi que la bonne performance opérationnelle. Le résultat opérationnel a en effet grimpé de 89,5% à 185,7 millions d'euros. Le chiffre d'affaires s'est quant à lui établi à 934,2 millions d'euros, en baisse de 0,4% en données publiée, mais ressort en hausse de 5,7% à taux de change et périmètre constants.