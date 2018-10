Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 18 octobre 2018

0 0

ACCORHOTELSLe groupe hôtelier publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.BIOMERIEUXLe spécialiste du diagnostic in vitro publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.BOIRONLe spécialiste des préparations homéopathiques publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.CARREFOURCarrefour a réalisé au troisième trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 21,087 milliards d'euros, en baisse de 2,7%. Les investisseurs tablaient sur 21,16 milliards selon le consensus. En revanche, le principal indicateur de la santé du secteur, la croissance des ventes à magasins comparables, hors taux de change, essence et effets calendaires, a atteint 2,1% après + 0,9% au deuxième trimestre.CASINOLe groupe de grande distribution publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.COMPAGNIE DES ALPESL'exploitant de stations de ski et de parcs de loisirs publiera son chiffre d'affaires annuel.INVENTIVAInventiva a nommé le Dr Marie-Paule Richard, M.D., au poste de Directrice Médicale et le Dr David Nikodem, Ph.D., au poste de Vice-Président des Opérations aux États-Unis, en prévision des prochaines étapes de développement de la société.MANUTANLe spécialiste de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.MANITOU GROUPLe spécialiste du matériel de manutention publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.MERCIALYSMercialys vient de réaliser son point d'activité au titre de son troisième trimestre 2018. Ainsi, la foncière a publié des revenus locatifs de 137,7 millions d'euros à fin septembre 2018, soit une légère baisse de 0,1% par rapport à fin septembre 2017. " Après un solide 1er semestre 2018, l'activité de Mercialys confirme son dynamisme au 3ème trimestre, avec une croissance organique qui s'établit à +3,6% incluant l'indexation et +2,5% hors indexation ", a commenté Eric Le Gentil, le PDG de Mercialys.PERNOD RICARDLe groupe de vins et spiritueux publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.PUBLICISLe groupe de communication publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.SOITECSoitec vient de réaliser son point d’activité au titre du 2ème trimestre 2018-2019 (clos le 30 septembre dernier). Ainsi, le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a dévoilé un chiffre d'affaires de 95 millions d’euros sur la période, en hausse de 31% en données comparables par rapport au 2ème trimestre 2017-2018. Dans le détail, en données comparables, les ventes de plaques de 200 mm progressent de 11% et celles de plaques de 300 mm sont en hausse de 78%.THALESLe groupe d'électronique spécialisé dans l'aérospatiale, la défense et la sécurité publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.VILMORINVilmorin a réalisé un résultat net annuel au titre de l'exercice 2017-2018 clos fin juin en repli de 14,7% à 74,1 millions d'euros, pénalisé par des marchés conjoncturellement difficiles. L'Ebitda du quatrième semencier mondial a reculé de 6,2% à 296,7 millions pour un chiffre d'affaires en baisse de 4,8% à 1,346 milliard. Face à cette baisse des résultats, le groupe a abaissé son dividende annuel à 1,35 euro contre 1,65 euro un an plus tôt. Celui-ci correspond à un taux de distribution de 38 %, soit dans la tendance des derniers exercices.