Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 19 mars 2020

0

La société de services pétroliers publiera ses résultats annuels.Invibes Advertising, société technologique du secteur de la publicité digitale, a annoncé avoir réalisé avec succès la seconde tranche de l'augmentation de capital réservée aux fonds gérés par Generis Capital Partners, pour un montant total de 2,5 millions d'euros. Cette augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé, souscrite entièrement par Generis Capital Partners, s'est décomposée en deux tranches et un complément.MEDIA 6, annonce que, dans le cadre des restrictions de circulation et des mesures de confinement imposées par le Gouvernement, son Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) du Vendredi 27 mars 2020, 14h00, se tiendra exceptionnellement à huis clos. Dans ce cadre, et afin de faciliter la participation des actionnaires, la société a décidé d'accepter la transmission des votes par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance est téléchargeable sur le site internet du groupe MEDIA 6 : www.media6.com.Sogeclair a publié un résultat net en baisse à 5,8 millions d'euros pour l'exercice 2019, contre 7 millions en 2018. Le résultat opérationnel est lui aussi en repli, à 9,1 millions d'euros (-3,4%), alors que le l'EBITDA progresse de 8,1% à 16,9 millions d'euros. Le chiffre d'affaire est en hausse de 16% à 185 millions d'euros, dont 147,8 millions pour la division Aérospace (+9,7%), 34,9 millions pour la division Simulation (+60,7%) et 2,2 millions pour l'activité Véhiculier. Les capitaux propres atteignent 66 millions d'euros (+16,1%) et le dividende proposé est de 90 centimes.Face à la pénurie problématique de gels hydroalcooliques, de masques et de gants en France, STEF demande le classement d'utilité publique du secteur du transport et de la logistique des produits alimentaires ainsi que toutes les dispositions qui en découlent. Le spécialiste de la logistique précise que ce sont près de 50% des produits alimentaires consommés en France qui transitent sous forme brute ou transformée sur ses sites.Suite aux annonces du Gouvernement français du 17 mars 2020 en matière de confinement, Technicolor annonce qu'il doit adapter les conditions de tenue de son Assemblée générale convoquée pour le 23 mars 2020. Les actionnaires sont encouragés à voter par correspondance ou en donnant procuration à la Présidente du Conseil d’administration.La société de gestion d'actifs publiera ses résultats annuels.Trigano a réalisé au deuxième trimestre 2019/2020 (décembre à février) un chiffre d'affaires de 603,4 millions d'euros, en hausse de 7,9%. En organique, c'est-à-dire à change et périmètre constants, la croissance ressort à 7,3%. Les ventes de véhicules de loisirs se sont établies à 563,6 millions, en hausse de 7,9% en organique, tandis que celles d'Equipements de loisirs ont reculé de 0,8% en organique à 39,8 millions. Sur le semestre, le chiffre d'affaires atteint 1,1631 milliard, en hausse de 2,3% (+1,9% en organique).