Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 1er août 2019

Accor a dévoilé mercredi soir ses résultats du premier semestre 2019. Ainsi, le propriétaire des marques Ibis, Mercure ou encore Sofitel a engrangé un bénéfice net (part du groupe) de 141 millions d'euros sur la période, contre 2,179 milliards d'euros un an plus tôt. Toutefois, lors du premier semestre 2018, la cession de 58% du capital d'AccorInvest avait permis d'enregistrer une plus-value de 2,4 milliards d'euros. De son côté, le revenu par chambre disponible (Revpar), indicateur clef du secteur, est en croissance de 2,9% sur les six premiers mois de l'année.

Korian a dévoilé mercredi soir ses résultats du premier semestre 2019 et confirmé ses perspectives annuelles. Ainsi, le gestionnaire de maisons de retraite médicalisées a engrangé un bénéfice net (part du groupe) de 60,1 millions d'euros sur la période (+9,1% sur un an) et un Ebitda de 258,3 millions d'euros (+13,4%). Il en découle une marge de 14,6%, en progression de 70 points de base. Enfin, le chiffre d'affaires a grimpé de 8,2% à 1,767 milliard d'euros.

Ubisoft a annoncé mercredi soir l'acquisition de 70% de Green Panda Games, un éditeur de jeux mobiles free-to-play, spécialisé dans les jeux " hyper casual ". Le montant de la transaction n'a pas été précisé. Fondé en 2013 et basé à Paris, Green Panda Games développe et publie des jeux de type " idle ".Fort d'une équipe de 30 personnes, l'éditeur a lancé, depuis sa création, plus de 55 jeux, qui ont été téléchargés par près de 85 millions de joueurs dans le monde.