Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 1er décembre 2022 30/11/2022 | 18:35

À l'occasion du salon AWS (Amazon Web Services), une société d'Amazon.com, Inc et Atos annoncent aujourd'hui un Accord Mondial de Transformation Stratégique. Celui-ci permettra aux clients d'Atos disposant de contrats d'externalisation d'infrastructures à grande échelle d'accélérer la migration de flux d'activité vers le cloud. Cet accord pluriannuel est présenté comme inédit dans le secteur. Il renforce la relation stratégique entre les deux sociétés, Atos choisissant AWS comme fournisseur privilégié de cloud d'entreprise.



LDLC

L'expert de la vente de matériel informatique et high-tech communiquera ses résultats du premier semestre.



Miliboo

La société spécialisée dans la conception et la vente de mobilier " tendance " sur Internet présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Oeneo

Le groupe spécialisé en tonnellerie et bouchage du vin annoncera ses résultats du premier semestre.



Pierre et Vacances

Le spécialiste des résidences de loisirs communiquera ses résultats annuels.



Séché Environnement

Séché Environnement acquiert les activités de Veolia dans les services de traitement des eaux industrielles en France. Les activités acquises comprennent un portefeuille de contrats conclus principalement avec des industriels. Les contrats intègrent l’ensemble des métiers du cycle de l’eau industrielle (notamment le traitement d’effluents, la fourniture d’eaux de process, le facility management – y compris la gestion de déchets – et les opérations de maintenance), permettant d’offrir aux industriels des services à valeur ajoutée en matière de gestion déléguée du cycle de l’eau.



Thales

Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), et l'Agence spatiale européenne (ESA) ont signé une Lettre d'intention prévoyant de collaborer dans le but de soutenir la création de futures solutions spatiales disruptives dans le domaine de l'observation de la Terre. Thales Alenia Space coopèrera avec le ?-lab de l'ESA pour explorer des technologies innovantes basées sur l'Intelligence artificielle (IA) et leurs applications au profit de cas d'utilisations d'intérêt significatif pour les deux parties.



Vallourec

Vallourec a remporté une troisième commande majeure dans le cadre de son accord de long-terme signé l'an dernier avec ExxonMobil Guyana. Dans le cadre de ce contrat, Vallourec livrera des tubes de conduite destinés au projet Uaru en eaux profondes d'ExxonMobil Guyana. Le projet Uaru se situe dans le bloc Stabroek, un bassin stratégique de 26 800 km2 au large du plateau continental du Guyana, où plusieurs découvertes importantes ont été réalisées depuis 2015.



Veolia

Veolia annonce la finalisation de la cession des actifs dans le cadre des remèdes antitrust convenus avec la Commission européenne en matière de concurrence dans le cadre du rapprochement entre Veolia et Suez. Le montant de la vente des actifs cédés s'élève à environ 920 millions d'euros en valeur d'entreprise et contribuera à la réduction de la dette et viendra soutenir le développement du groupe.



Vivendi

La Commission européenne ouvre une enquête approfondie sur le projet d'acquisition de Lagardère par Vivendi. Bruxelles craint que l'acquisition envisagée ne réduise la concurrence sur un certain nombre de marchés sur l'ensemble de la chaîne de valeur du livre dans les pays francophones de l'Espace économique européen (EEE) et dans un segment de l'édition de magazines en France.









© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMAZON.COM, INC. -0.89% 91.745 -44.56% ATOS SE -2.20% 10.02 -72.60% CAC 40 1.04% 6738.55 -6.77% GROUPE LDLC 0.70% 21.55 -62.39% LAGARDÈRE S.A. -4.52% 19.21 -17.47% MILIBOO -0.64% 2.335 -53.00% OENEO 0.00% 13.7 -0.29% PIERRE & VACANCES 2.53% 0.851 71.12% SÉCHÉ ENVIRONNEMENT SA 0.56% 90.5 25.35% THALES 0.25% 122.15 62.90% VALLOUREC 3.74% 11.095 21.53% VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.07% 24.58 -24.61% VIVENDI SE 0.35% 8.58 -28.09%