Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 1er juillet 2021

AKKA Technologies s’associe à Teréga, acteur majeur des infrastructures de transport et de stockage de gaz en France et en Europe, pour promouvoir une solution digitale innovante de jumeaux numériques de sites industriels, destinée à optimiser leurs performances opérationnelles, énergétiques et environnementales.Altarea a annoncé être entré en négociations exclusives avec les actionnaires (Bridgepoint, Latour Capital, Société Générale Assurances) et le management du groupe Primonial, leader indépendant de l'épargne immobilière et de l'asset management immobilier européen, en vue d'acquérir 60% du capital du groupe Primonial au premier trimestre 2022 et le solde au 1er trimestre 2024.Le spécialiste des plateformes logistiques publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.Capgemini et Dassault Systèmes ont annoncé l'accélération de leur collaboration afin de relever les défis auxquels sont confrontées les entreprises pour rendre ‘intelligents' leurs produits et systèmes, opérations et services en s'appuyant sur de nouvelles capacités. " Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Capgemini pour élever le niveau d'alignement stratégique entre nos deux entreprises, " explique Florence Verzelen, Executive Vice President, Industry & Marketing, Sustainability chez Dassault Systèmes.Hoffmann Green Cement Technologies a annoncé que son brevet H-EVA venait d'être validé par le Bureau Américain des brevets sous le numéro US 2021/0179492 A1, après quasiment trois années d'instruction. La technologie H-EVA est une technologie à base d'argile flashée permettant de formuler des ciments décarbonés utilisés pour les mortiers, les enduits et le béton prêt à l'emploi.Iliad a émis ce jour avec succès un Schuldschein (placement privé de droit allemand) d’un montant total de 500 millions d’euros, représentant la troisième plus grande transaction sur ce marché depuis ce début d’année, et comprenant trois tranches en euros, avec des maturités de 4, 5 et 7 ans, à taux fixes et variables. L'opération a été sursouscrite, permettant à l'opérateur d’augmenter le volume final émis, par rapport à une annonce initiale de 300 millions d’euros.Partouche a dévoilé mercredi soir ses résultats au titre du premier semestre de son exercice 2020-2021 (novembre à avril). Ainsi, l'exploitant de casinos et d'hôtels a accusé une perte nette (part du groupe) de 88 millions d'euros, contre une perte nette de 3,9 millions d'euros lors de la même période de l'exercice précédent. Pour sa part, l'Ebitda ressort à -42 millions d'euros, contre +29,8 millions d'euros un an plus tôt. Enfin, le chiffre d'affaires ressort à 47,2 millions d'euros, soit une chute de 74,3%.Société Générale a annoncé plusieurs nominations à compter du 5 juillet 2021. Bertrand Cozzarolo est nommé directeur commercial et marketing, en remplacement de Philippe Amestoy, rattaché à Marie-Christine Ducholet, directrice de la Banque de détail Société Générale en France. Philippe Amestoy et Georges Wega sont nommés directeurs délégués des réseaux bancaires internationaux, région Afrique, bassin méditerranéen et outre-mer (AFMO), aux côtés de Laurent Goutard, directeur de la Business Unit AFMO.Le spécialiste de la restauration collective publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Trigano a réalisé mercredi soir son point d’activité au titre du troisième trimestre de son exercice 2020-2021. Entre mars et mai 2021, le spécialiste du camping-car a réalisé un chiffre d’affaires de 905,7 millions d’euros, soit un bond de 131,2 % à données publiées sur un an. Trigano rappelle que son activité avait été fortement affectée par la crise du Covid-19 un an plus tôt. Si l’on compare au niveau d’activité pré-crise, pour la même période, la croissance ressort à 25,5 %.