Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 2 mars 2023

CGG

L'entreprise française spécialisée dans l'exploration du sous-sol présentera ses résultats annuels.



Engie

Engie Solutions a retenu Lacroix, à travers son activité Environment, dans le cadre d'un ambitieux projet de développement et de modernisation du réseau de chaleur urbain de Chalon-sur-Saône, afin de fournir des solutions connectées et intelligentes qui équiperont dans un premier temps 250 sous-stations. Annoncé en novembre dernier, l'avenant conclu pour une durée de 10 ans entre Chalon-sur-Saône et Engie Solutions prévoit l'arrêt de la cogénération gaz couplée à un passage basse température du réseau grâce à la modernisation des moyens de production.



Groupe PAT

Le chiffre d'affaires consolidé non audité du Groupe PAT pour l'exercice 2022 s'est élevé à 2, 33 millions d'euros, en légère croissance de 2% par rapport à 2021. Le chimiste précise qu'au cours du 1er semestre, l'activité avait été impactée par des ventes moindres en un actif cosmétique dans un contexte de renouvellement de gamme chez un de ses clients et un retard des ventes de la gamme Premium de Clariant. L'essentiel des ventes est réalisé dans le secteur Cosmétique.



Immobilière Dassault

Le groupe immobilier annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Manitou

Le fabricant de matériels de manutention, d'élévation de personnes et de terrassement communiquera ses résultats annuels.



Orpea

Un groupe de créanciers non sécurisés d'Orpea a déclaré être en mesure de s'opposer à l'accord conclu entre le groupe de maisons de retraites, un groupe d'investisseurs mené par la CDC et d'autres créanciers. Cette information qui nous a été confirmée a été publiée d'abord par l'agence Bloomberg.



Prodways

Le spécialiste de l'impression 3D indiquera ses résultats annuels.



Robertet

Robertet annonce ses résultats de l'exercice 2022 avec une croissance du chiffre d'affaires consolidé du groupe de 16% par rapport à 2021 (dont +5,4% à périmètre et taux de change constants), dans un contexte pourtant peu favorable de retour de l'inflation et de tensions internationales rendant très incertaines les perspectives à venir. Il en ressort un Ebitda de l'ordre de 125 millions d'euros en croissance de 6% par rapport à 2021, malgré les hausses des prix des matières premières, de l'énergie et des transports.



Scor Se

Le réassureur présentera ses résultats annuels.



SMCP

Le groupe textile dévoilera ses résultats annuels.



Stellantis

Stellantis annonce un renforcement de son partenariat avec Koç Holding, première société holding d'investissement de Turquie. Dans le cadre de cet accord, les activités commerciales de l'ensemble des marques Stellantis dans le pays seront regroupées sous l'égide de Tofas, coentreprise créée avec Koç. Tofas se verra confier une nouvelle production du fourgon K0, dont la mise en production est attendue à partir de 2025.



Technip Energies

La société d'ingénierie et de technologie pour la transition énergétique présentera ses résultats annuels.



Vallourec

Le fabricant de tubes sans soudure présentera ses résultats annuels.



Veolia Environnement

Le groupe publiera ses résultats annuels.