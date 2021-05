Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 20 mai 2021

© AOF 2021

Air Liquide a annoncé avoir réalisé avec succès sa première émission obligataire verte, avec une levée de 500 millions d'euros dédiée au financement et refinancement de plusieurs projets de développement durable, notamment dans l'hydrogène, le biogaz et l'oxygène. Cette nouvelle opération va contribuer au financement des ambitieux projets de développement durable présentés le 23 mars 2021.Le groupe industriel diversifié publiera (avant Bourse) ses résultats du premier trimestre.Le spécialiste des services à l'environnement publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.Le spécialiste de la restauration collective publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.La société d'investissement publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Infotel a enregistré une activité de 64,5 millions d'euros au premier trimestre 2021, dans un contexte toujours marqué par la pandémie de Covid-19. Le chiffre d'affaires de la période est en hausse de 2,7 % par rapport au 1er trimestre 2019, soit au-dessus des objectifs énoncés à l'occasion de la publication des résultats annuels 2020, qui visent un chiffre d'affaires à un niveau comparable à celui enregistré en 2019.JCDecaux, le numéro un mondial de la communication extérieure, vient d'annoncer que sa filiale JCDecaux Belgique avait remporté, à la suite d'un appel d'offres, le contrat de mobilier urbain de la ville de Bruxelles. Ce contrat exclusif de 15 ans, effectif à compter du 15 juin, porte sur le design, l'installation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de 335 abribus et 215 Mobiliers Urbains Pour l'Information (MUPIs). Des écrans digitaux seront par ailleurs installés aux endroits les plus stratégiques de la ville, proposant des messages contextualisés, géolocalisés et en temps réel.La société de gestion d'actifs publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Le spécialiste des tubes en acier publiera ses résultats du premier trimestre.La biotech publiera ses résultats du premier trimestre. Elle a également annoncé qu'elle participerait à une étude clinique financée par le gouvernement britannique visant à étudier différents vaccins contre la COVID-19 pouvant être utilisés comme rappel. L'étude Cov-Boost, menée par l'hôpital universitaire de Southampton NHS Foundation Trust, va étudier sept vaccins, dont celui du français. Cet essai sera le premier au monde à fournir des données essentielles sur l'efficacité d'un rappel avec chaque vaccin pour protéger contre le virus.