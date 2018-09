Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 20 septembre 2018

0 0

Le groupe de gestion d'actifs et d'investissement publiera ses résultats du premier semestre.Alstom et la société des chemins de fer ukrainiens (UZ) ont signé un protocole d'accord (MOU) officialisant la coopération pour la fourniture et l'entretien de locomotives électriques. Le protocole d'accord a été signé aujourd'hui par Yevgen Kravtsov, Président du conseil d'administration par intérim de la société des chemins de fer ukrainiens, et Henri Poupart-Lafarge, Président-directeur général d'Alstom, pendant le salon ferroviaire InnoTrans 2018, à Berlin.Cast Highlight l'offre SaaS d'analyse des portefeuilles applicatifs, rentre dans le catalogue One Commercial Partner et obtient le statut "Co-Sell Ready" de Microsoft. Le "CloudReady Index" de Cast Highlight identifie les applications métiers les plus techniquement aptes à migrer vers le Cloud Azure, et sécurise et accélère leur migration.L'agence A.M. Best a informé Scor de sa décision de confirmer la note de solidité financière du groupe à " A+ (Supérieure) ", ainsi que la note de crédit émetteur du groupe à "aa-". Selon l'agence de notation, cette décision reflète : "la qualité du bilan de Scor, jugée très élevée, ainsi qu'une performance opérationnelle élevée, un fonds de commerce très profond et un risk management de très haut niveau."Au premier semestre 2018, Infotel a enregistré un chiffre d’affaires de 115,2 millions d'euros, en croissance organique de 11,5 % sur un marché global en croissance moyenne de 4,2 % selon les prévisions du Syntec Numérique pour l’année 2018. Le résultat opérationnel courant a atteint 10,7 millions est en léger repli par rapport au premier semestre 2017 compte tenu d’une augmentation ponctuelle du niveau des charges externes. Le résultat net part du groupe est de 7,1 millions, soit une marge nette de 6,1%.Transgene a accusé au premier semestre 2018 une perte nette de 14,9 millions d'euros contre 18,3 millions d'euros sur la même période de 2017. Une baisse de la perte nette qui s'explique par le repli des dépenses en R&D. Les produits opérationnels se sont élevés à 3,6 millions d’euros au 30 juin 2018 contre 3,9 millions d’euros un an plus tôt. La trésorerie s'élevait à 33,1 millions d'euros au 30 juin 2018, contre 41,4 millions d'euros au 31 décembre 2017.