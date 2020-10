Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 22 octobre 2020

0

Le groupe hôtelier publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.L'entreprise de services du numérique publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Aubay a enregistré un chiffre d'affaires de 99,8 millions d'euros pour le troisième trimestre 2020, en hausse de 0,6 % en données publiées et en baisse de 2,7 % à périmètre constant. Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'année est en hausse de 2,4% en données publiées et en baisse de 1,3% en données comparables. En France, le groupe observe que la demande est revenue à un niveau proche de la normale à partir de septembre. A l'international, le groupe a signé plusieurs contrats importants en Italie et observé une demande en constante amélioration dans tous les secteurs d'activité.Au troisième trimestre 2020, le chiffre d'affaires d'Axway a progressé de 2,2% à 72,8 millions d'euros. La croissance organique de l'éditeur de logiciels bancaire a progressé de 5,2 %. Le chiffre d'affaires de l'activité Licences s'est élevé à 8,3 millions d'euros (12 % du chiffre d'affaires total), en décroissance organique de 25,7 %. Même si la décroissance a été moins forte qu'au premier semestre, l'activité Licences est restée sous forte pression sur le trimestre.Damartex a annoncé le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). La demande totale s'est élevée à environ 34,1 millions d'euros, soit un taux de souscription de 116 %. Le directoire a ainsi décidé d'exercer intégralement la clause d'extension, portant le montant brut de l'augmentation de capital de 29,5 millions d'euros à 33,9 millions d'euros.L'éditeur de logiciels spécialisé dans la conception 3D publiera ses résultats du troisième trimestre.Le spécialiste des services prépayés pour les entreprises et les salariés publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Fnac Darty a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2020 de 1,859 milliard d'euros, en croissance de 8,5% en données publiées et 7,3% en données comparables. L'effet périmètre lié à l'intégration de Nature & Découvertes sur le mois de juillet s'élève à environ 12 millions d'euros au cours du trimestre. La croissance des ventes en ligne (+30%) et de la bonne reprise en magasins sur le trimestre ont permis de limiter la perte de chiffre d'affaires liée à la crise sanitaire à moins de 100 millions d'euros à fin septembre.Le groupe de luxe publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Dans un contexte de crise sanitaire majeure, le chiffre d'affaires du 3e trimestre de l'exercice 2020 d'Infotel a reculé de 9,8% à 54,4 millions d'euros. Le troisième trimestre marque un redémarrage progressif de l'activité Services avec une réintégration massive des collaborateurs en activité partielle afin de répondre à la nette reprise observée en septembre.Le groupe de luxe publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le géant des cosmétiques publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le groupe Lisi a réalisé mercredi soir son point d'activité au titre des neuf premiers mois de l'exercice 2020. Ainsi, l'équipementier pour l'aéronautique, l'automobile et le médical a publié un chiffre d'affaires de 923,4 millions d'euros sur la période, en baisse de 28,9 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. On décèle une inflexion entre le deuxième trimestre (-45,9%) et le troisième trimestre (-30,4%) grâce à la division automobile.Le Conseil d'Administration de Mercialys a décidé à l'unanimité de ne pas distribuer d'acompte sur dividende ordinaire au titre de l'exercice 2020. Le Conseil d'Administration a en effet estimé qu'en dépit des éléments opérationnels à fin septembre 2020 encourageants qui lui ont été présentés, le contexte sanitaire, marqué par une recrudescence de la circulation du Covid-19 entraînant de nouvelles mesures restrictives dans plusieurs villes et régions françaises, appelle à la prudence.Le fabricant de pneumatiques publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le groupe de vins et spiritueux publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre 2020-2021.Le groupe industriel publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, clos fin septembre de l'exercice 2020/21 a atteint 141 millions d'euros, en hausse de 3,5% à périmètre et taux de change constants. Il est en hausse de 1,3% en données publiées. " Nos ventes ont continué d'être portées par l'augmentation de la surface de RF-SOI liée au déploiement des générations cellulaires 4G et 5G, qui stimule également la demande de substrats POI dédiés aux filtres RF " a commenté Paul Boudre, Directeur général du spécialiste des substrats semi-conducteurs.Le spécialiste des puces électroniques publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Ubisoft annonce que son écosystème de services et son programme communautaire actuels, Uplay et Ubisoft Club, seront enrichis et étendus sous le nom d'Ubisoft Connect. Cette nouvelle interface universelle, grâce à laquelle les joueurs de toutes plateformes pourront désormais interagir avec les services, les activités liées aux jeux et la communauté Ubisoft, sera lancée à partir du 29 octobre prochain, avec la sortie de Watch Dogs: Legion.Dans le cadre d’un groupement, Vinci Construction a remporté deux contrats supplémentaires pour la ligne ferroviaire City Rail Link à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Ils portent sur la conception-construction des lots 5 (raccordement au réseau existant) et 7 (systèmes ferroviaires) du programme City Rail Link. La valeur totale est de 825 millions de dollars néozélandais, soit environ 485 millions d’euros.