Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 23 février 2022

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAPGEMINI SE 2.01% 174.9 -20.44% FONCIÈRE INEA 0.00% 45 -1.22% FOUNTAINE PAJOT 0.59% 102 -29.09%

Fountaine Pajot a présenté ses comptes du premier semestre 2021/22. Le résultat net part du groupe est en forte amélioration à 5,655 millions d'euros contre 536 000 euros, un an auparavant. Des éléments exceptionnels sans effet cash, avaient impacté le résultat net part du groupe du premier semestre 2020/21. L'excédent brut d'exploitation est ressorti à 12,9 millions d'euros, contre 13,2 millions d'euros un an auparavant, " impacté par les tensions inflationnistes sur les matières premières et les difficultés d'approvisionnement ".Capgemini a annoncé la nomination de Steffen Elsaesser en tant que Directeur de la Transformation et membre du Comité exécutif du groupe, à compter du 1er juillet 2022. Dans ces fonctions, il sera chargé de concevoir et de mettre en œuvre certains des principaux programmes de transformation du Groupe. Steffen Elsaesser rapportera à Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini.Foncière INEA a annoncé le succès de son augmentation de capital d'un montant global brut de 107,3 millions d'euros. Elle permettra au groupe immobilier de financer sa croissance par le biais de financement de nouveaux investissements en vue d’atteindre l’objectif annoncé fin 2021, à savoir un patrimoine d’une valeur de 2 milliards d’euros d’ici fin 2026. " Cette augmentation de capital est la plus importante dans l’histoire du groupe ", a souligné le PDG, Philippe Rosio.