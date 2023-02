Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 23 février 2023

Accor

Le groupe hôtelier publiera ses résultats annuels.



Alten

Le spécialiste de l'ingénierie et des services IT annoncera ses résultats annuels.



Amplitude Surgical

La société spécialiste des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs dévoilera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Arkema

Le groupe chimique rendra compte de ses résultats annuels.



Aures Technologies

Le spécialiste des solutions matérielles pour le point de vente et les bornes interactives indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Axa

Le groupe assurantiel dévoilera ses résultats annuels.



Axway Software

Axway Software a essuyé en 2012 une perte nette, part du groupe, de 40 millions d'euros contre un bénéfice net de 9,6 millions d'euros, un an auparavant. Le groupe technologique a enregistré une charge non cash - précédemment annoncée - d'un montant de 82,1 millions d'euros, du fait de la dépréciation d'actifs incorporels non amortis ou de goodwill faisant suite aux différentes opérations de rationalisation du portefeuille de produits menées à bien en 2022.





Bouygues

Le groupe industriel publiera ses résultats annuels.



Bureau Veritas

Le spécialiste de l'inspection et de la certification des produits communiquera ses résultats annuels.



Carmat

Le concepteur et développeur du cœur artificiel publiera ses résultats annuels.



Drone Volt

Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la plus grosse commande de son histoire. Il a signé une commande de plus de 20 millions d'euros. Sa livraison et sa facturation devraient intervenir au cours du premier semestre 2023. Le groupe enregistre ainsi une nouvelle accélération de son activité après un second semestre 2022 particulièrement significatif. Cette annonce fait écho aux annonces récentes du groupe sur les négociations en cours, qui lui ont permis d'afficher sa confiance pour l'année 2023.



EssilorLuxottica

Le géant de l'optique mondial annoncera ses résultats annuels.



Eiffage

Eiffage a dévoilé un résultat net consolidé part du groupe en progression de 15,3% à 896 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant est ressorti à 2,212 milliards d'euros, en hausse de 15,3 %, ce qui représente une marge opérationnelle de 10,9 % contre 10,3 % en 2021. Le résultat opérationnel courant est désormais supérieur à son niveau d'avant crise sanitaire en Travaux comme en Concessions. Plus précisément, la marge opérationnelle des Travaux atteint 3,8% contre 3,7% en 2021.



Fnac-Darty

Le distributeur de produits d'électrodomestique et de biens culturels dévoilera ses résultats annuels.



Getlink

Le gestionnaire du tunnel sous la Manche annoncera ses résultats annuels.



Miliboo

La marque digitale d'ameublement rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics annonce la publication dans la revue " The Journal of Immunology " des résultats cliniques positifs de Phase 1 d'OSE-127/S95011, un antagoniste du récepteur à l'IL-7 (IL-7R), développé en partenariat avec Servier. Nicolas Poirier, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics, commente : " nous sommes confiants que les Phases 2 en cours, menées par OSE dans la rectocolite hémorragique et Servier dans le syndrome de Sjögren primaire, permettront de positionner OSE-127 comme un nouveau traitement best-in-class pour les patients dans les maladies inflammatoires chroniques ".





Quantum Genomics

Quantum Genomics, biotech développant des médicaments agissant directement sur le cerveau, annonce que son directeur général depuis 2018 Jean-Philippe Milon est également nommé président du conseil d'administration en remplacement de Lionel Ségard, qui a été révoqué. Patron fondateur de la société, Lionel Ségard a cumulé les fonctions de président et de CEO de 2006 à 2018.



Ramsay Santé

Ramsay Santé annonce un chiffre d'affaires semestriel à 2,21 milliards d'euros, en hausse de 8,4 % en données brutes (4,8% en données ajustées). Pour ce semestre clos le 31 décembre 2022, le groupe d'établissements de santé déplore une diminution de l'Ebitda de 6,8 %, à 312,7 millions d'euros (335,4 millions l'an dernier) avec une marge opérationnelle de 14,2 % (16,5 % l'an dernier). Le bénéfice net par action s'établit à 0,40 euro contre 0,54 euro au semestre précédent (-26,4%).





Saint-Gobain

Le producteur de matériaux de construction publiera ses résultats annuels.



Seb

Seb a fait état de ses résultats 2022 qui ressortent contrastés après une année 2021 record. Le spécialiste du petit électroménager et des articles culinaires a dégagé un résultat net, part du groupe de 316 millions d'euros, en baisse de 30,3% après 454 millions un an plus tôt. L'EBITDA ajusté s'établit quant à lui à 875 millions d'euros, contre 1,04 milliard en 2021. Les ventes annuelles, à 7,96 milliards d'euros, accusent un repli de 4,7% à taux de change et périmètre constants.





Solvay

L'entreprise de chimie annoncera ses résultats annuels.



Sopra-Steria

Le groupe informatique indiquera ses résultats annuels.



Toosla

La société spécialisée dans la location de véhicules 100% digitale publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Valeo

L'équipementier automobile présentera ses résultats annuels.