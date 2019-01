Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 24 janvier 2019

0

Le laboratoire publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.Le groupe de restauration collective publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.JCDecaux annonce qu'Hannelore Majoor a été nommée directrice générale de sa filiale néerlandaise, JCDecaux Pays-Bas. Hannelore Majoor a débuté sa carrière chez JCDecaux en octobre 2016 en tant que directrice des relations Ville. Depuis le départ de l'ancien directeur général de JCDecaux Pays-Bas en septembre dernier, Hannelore Majoor et Hans Willems ont tous deux été temporairement nommés co-directeurs généraux. A compter de ce jour, Hans Willems est à nouveau directeur financier.GTT a reçu une commande du chantier coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) portant sur la conception des cuves GNL de deux nouveaux méthaniers d'une capacité de 174 000 m3, pour le compte d'un armateur européen. Le système de confinement à membranes NO96 GW de GTT a été retenu pour le design des cuves. La livraison des navires est prévue pour le premier semestre 2021. Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT a commenté : " Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat d'excellence avec DSME, à travers cette nouvelle commande. "SNCF Transilien et MND Group, spécialiste du transport par câble à travers sa filiale LST, s’associent pour concevoir et promouvoir des solutions de transport par câble sur certains pôles multimodaux de SNCF en Île-de-France. Les deux groupes travailleront en amont des appels d’offres pour élaborer des solutions adaptées aux usagers et aux territoires, notamment dans le cadre des réflexions menées autour des projets liés au Grand Paris et en préparation des Jeux Olympiques d’été à Paris en 2024.Le fabricant d'électroménager doit publier son chiffre d'affaires annuel.Le fabricant de semi-conducteurs publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.Voltalia a réalisé au quatrième trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 51,4 millions d'euros, en baisse de 4 %. A taux constant, les ventes ont ont grimpé de 7 %. Sur l'année, le chiffre d'affaires atteint 180,6 millions, stable d'une année sur l'autre. A taux de change constant, la croissance se monte à 14 %. Les tendances positives pour les revenus décrites lors de la communication des résultats du premier semestre du 26 septembre se sont concrétisées, avec des ventes en hausse de 42 % au second semestre par rapport au premier.