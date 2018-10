Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 25 octobre 2018

0 0

Le producteur d'électricité publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Au troisième trimestre, la croissance de l'activité d'Alten s'est encore accélérée pour atteindre 18,9% (+14,3% en France et +22,8% à l'International) à 1,66 milliard d'euros. A données constantes, l'activité a progressé de 14,5% (+14,3% en France et +14,6% à l'international). La croissance organique est supérieure à 10% dans toutes les zones géographiques à l'exception de l'Allemagne, où elle dépasse néanmoins 5%.Le spécialiste de la certification publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Capgemini a réalisé un très bon troisième trimestre et a relevé son objectif de croissance pour 2018. Le groupe de conseil et de services informatiques a généré un chiffre d'affaires consolidé de 3,228 milliards d'euros, en hausse de 8,7% à taux de change constants. Il a augmenté de 7,7% en données publiées. La croissance organique du groupe, c'est-à-dire hors impact des devises et des variations de périmètre, a atteint 6,3%.Le groupe foncier publiera (après Bourse) son activité à fin septembre.A l'occasion du salon EURONAVAL, Naval Group et ECA Group ont signé la lettre d'intention pour un contrat de plus de 12 millions d'euros pour la fourniture d'équipements électriques (propulsion électrique auxiliaire et variateurs de vitesse), ainsi qu'un lot de pièces de rechanges associées, pour les sous-marins 5 et 6 du programme Barracuda, dont la Direction générale de l'armement assure la maîtrise d'ouvrage. L'exécution du contrat se déroulera sur une période de 53 mois et prendra fin en 2023.Le groupe de blanchisserie industrielle publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le groupe minier français publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le spécialiste des techniques de pulvérisation publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.Le fabriquant de petit électroménager publiera (après Bourse) son activité à fin septembre.La biotech publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le cabinet d'études et de sondages publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le chiffre d'affaires de Korian au troisième trimestre s'est élevé à 840 millions d'euros, en progression de 6,1%. La croissance organique est ressortie à 3%. Le parc de lits exploités par le gestionnaire d'Ehpad s'est accru d'environ 2 000 unités sur la période, principalement en Belgique avec l'intégration du troisième portefeuille d'établissements acquis auprès de Senior Assist. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires progresse de 6%, dont 2,9% en organique. Cette performance est en ligne avec l'objectif de chiffre d'affaires annuel révisé à la hausse en septembre.Mersen a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 223 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance organique de 10%, tirée par l'ensemble des activités. Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, le chiffre d'affaires consolidé s'affiche à 653 millions d'euros, en croissance organique de près de 11% par rapport à l'année dernière.L'opérateur publiera (avant Bourse) ses résultats du troisième trimestre.L'équipementier automobile publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le groupe PSA a réalisé au troisième trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 15,4 milliards d'euros, en hausse de 7,8%. Le consensus le donnait à 15,27 millions. Le chiffre d'affaires de la division Automobile PCD (Peugeot, Citroën, DS) a grimpé de 0,8% à 8,485 millions. Avec un total de 703 000 véhicules vendus, les ventes mondiales sont en hausse en Europe et en baisse hors d'Europe notamment en raison de la suspension des opérations en Iran depuis mai 2018.Le spécialiste des matériaux de construction publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.L'équipementier électrique publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le groupe parapétrolier publiera (après Bourse) ses résultats du troisième trimestre.La biotech publiera (après Bourse) ses résultats du troisième trimestre.La foncière publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.L'équipementier automobile publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.