Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 28 janvier 2021

Aubay a publié un chiffre d'affaires de 426,4 millions d'euros au titre de 2020 en croissance de 2,1% en données publiées et de -1,5% à périmètre comparable. Cette performance est supérieure à la borne haute de l'objectif qui était compris entre 420 et 425 millions d'euros. Bénéficiant d'un bon taux d'activité 93,4% contre 92,5% en 2019, la marge opérationnelle d'activité, qui était attendue à 9%, se situera autour de 9,6%.Dontnod a annoncé le lancement d'une augmentation de capital d'un montant d'environ 40 millions d'euros par construction accélérée d'un livre d'ordres comprenant une prise de participation minoritaire de Tencent via un investissement de 30 millions d'euros. Sur la base de la taille maximale autorisée de l'opération fixée à 50 millions d'euros, le nombre maximal d'actions à émettre serait de 3,125 millions d'actions nouvelles. Le prix d'émission des actions nouvelles sera de 16 euros par action d'une valeur nominale de 0,02 euro chacune. Dontnod a clôturé vendredi à 16,15 euros.Le spécialiste de la restauration collective publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Le spécialiste du nettoyage et de l'hygiène publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.Au troisième trimestre, clos fin décembre, l’activité de Generix Group s’établit à 20,7 millions d'euros, quasi stable par rapport à la même période de l’exercice précédent. A taux de change constants, elle est en progression de 2,4%. Ce trimestre marque également le retour à la croissance du revenu des activités SaaS qui progressent de 3% à taux de change courant, grâce à une amélioration sensible des surconsommations par rapport aux trimestres précédents.Le spécialiste de la publicité urbaine publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.L'équipementier aéronautique publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires annuel.Le spécialiste de la high-tech online publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.L'équipementier automobile publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.Le groupe de construction et de développement immobilier publiera (après Bourse) ses résultats annuels.L'enseigne d'ameublement et de décoration publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.La junior pétrolière publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires annuel.L'expert des spécialités électriques et des matériaux en graphite publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.Le chiffre d’affaires consolidé 2020 du Groupe Partouche a reculé de 20,8% pour atteindre 343,5 millions d'euros. Le Produit Brut des Jeux (PBJ) enregistre une baisse de - 21,8 % sur l’exercice à 525,7 millions d'euros. Ce recul est imputable au repli du PBJ des machines à sous (- 26,7 %) et du PBJ des jeux traditionnels en France (- 17,8 %). Seul le PBJ des jeux traditionnels à l'étranger progresse (+ 24,6 %) porté par le bond des jeux online et des paris sportifs en Belgique (+ 51,1 %) qui ont profité du contexte de confinement et de fermeture.Le spécialiste des puces électroniques publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.