Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 28 septembre 2023

Le 27 septembre 2023 à 18:25 Partager

Abionyx Pharma

La biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes communiquera ses résultats du premier semestre.



Ateme

Le spécialiste mondial de la diffusion vidéo annoncera ses résultats du premier semestre.



Aurea

Le spécialiste de la régénération des déchets rendra compte de ses résultats du premier semestre.



Bénéteau

Bénéteau affiche un résultat net part du groupe en hausse de 121,6% au premier semestre, à 117,1 millions d'euros contre 52,9 millions il y a un an. Le spécialiste des navires de plaisance relève sa prévision de marge opérationnelle courante 2023 à 12% contre 11,5% précédemment, et confirme la prévision de chiffre d'affaires de sa division Bateau pour l'année, qui devrait atteindre 1,45 milliard d'euros (+16% sur un an). Le chiffre d'affaires semestriel atteint 1,02 milliard contre 715 millions il y a un an, (+43,8%).



Biocorp

Le spécialiste des dispositifs médicaux connectés publiera ses résultats du premier semestre.



Carbios

Le groupe de chimie présentera ses résultats du premier semestre.



DBT

Le groupe DBT, expert des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce une avancée dans sa diversification vers l'équipement des aires d'autoroute en bornes de recharge ultrarapide, permettant d'utiliser le temps de repos pour recharger plusieurs centaines de kilomètres dans un laps de temps très court (entre 20 et 30 secondes). L'opérateur est déjà présent notamment dans les parkings des chaines de distribution spécialisée ou de restauration rapide, dans les zones périurbaines.



Hopscotch

Hopscotch, groupe de conseil en communication, a dégagé un chiffre d'affaires en croissance ce 6,2% au titre du premier semestre 2023, à 115,6 millions d'euros. La marge brute sur la période s'élève à 41,3 millions d'euros, en progression de 8,2% par rapport à la même période en 2022. " Cette bonne croissance de la marge brute, bien répartie dans les différents secteurs du groupe et sur chacun des trimestres, est renforcée par les activités sport de Hopscotch, ainsi que dans le secteur du luxe ", indique un communiqué du groupe.



Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connectés divulguera ses résultats du premier semestre.



Marie Brizard

Le groupe de vins et de spiritueux publiera ses résultats du premier semestre.



Mauna Kea

Le medtech indiquera ses résultats du premier semestre.



OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics annonce qu'au 30 juin 2023, sa trésorerie disponible s'élevait à 15 millions d'euros, lui assurant une visibilité financière jusqu'au quatrième trimestre 2024. Au premier semestre 2023, la biotech spécialiste d'immuno-oncologie et d'immuno-inflammation enregistre une perte nette consolidée de 11,84 millions d'euros contre une perte nette de 1,97 million il y a un an. Sur cette période, son chiffre d'affaires est passé de 16 millions à 1,35 million d'euros.



Pizzorno Environnement

Au premier semestre 2023, le bénéfice net de Pizzorno Environnement s'élève à 7,8 millions d'euros. Il est stable par rapport au premier semestre 2022. Sur cette période, son résultat opérationnel ressort en augmentation de 69,2% à 9,1 millions d'euros contre 5,4 millions d'euros il y a un an. L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'établit à 24,4 millions d'euros en hausse de 10,1% par rapport au 30 juin 2022, représentant un taux de marge de 19,1% du chiffre d'affaires, en retrait de 1,5 point par rapport au premier semestre 2022.





Virbac

Le laboratoire spécialiste de la santé animale annoncera ses résultats du premier semestre.