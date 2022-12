Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 29 décembre 2022 28/12/2022 | 18:22 Envoyer par e-mail :

Le Groupe Altheora, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites cotée sur Euronext Growth Paris, annonce la finalisation d'un contrat d'émission d'obligations convertibles pour un montant global de 3,6 millions d'euros auprès de deux investisseurs (Nextstage AM et Vatel Capital). L'opération s'inscrit dans le financement global destiné à soutenir le plan stratégique d'Althéora, "Inspirer et mener la reconquête industrielle" couvrant la période 2021-2026.



Cybergun

Cybergun, entreprise mondiale du tir de loisir, annonce avoir réalisé avec succès une émission d'obligations remboursables en actions (" ORA ") assorties de bons de souscription d'actions (" BSA ") avec maintien du droit préférentiel de souscription (" DPS ") des actionnaires (l' " Offre "). Ce succès est le résultat du soutien des actionnaires, illustré par l'exercice des DPS, et de nouveaux investisseurs. La demande totale s'est élevée à 6 600 ORA-BSA dont 2 371 ORA-BSA souscrites à titre irréductible par l'exercice de 16 051 670 DPS ; et 4 229 ORA-BSA souscrites à titre réductible.



Egide

Le Groupe Egide et la banque américaine Amerisource Business Capital, un des principaux prestataires indépendants de financement direct aux petites et moyennes entreprises aux Etats-Unis, annoncent aujourd'hui la signature d'un accord de financement d'un montant de 3 millions de dollars. Ce financement sur actifs (prêts ABL) finance les filiales Egide USA et Santier, à hauteur de 1,5 million de dollars chacune, sur la base des comptes clients et des stocks de chaque entité.



Stef

A la suite d'une première prise de participation minoritaire fin 2021, Stef annonce ce jour l'acquisition par sa filiale en Italie, Stef Frozen Italia, du solde du capital de la société Intermedia, société italienne tête du groupe de transport et de logistique Svat. Svat est un opérateur de référence sur le marché du surgelé en Italie et opère un réseau constitué de quatre sites sous température dirigée. Le siège de la société est situé à Nogarole Rocca, près de Vérone, dans une zone industrielle et logistique en plein développement où la société possède et exploite un entrepôt frigorifique.



© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ABL GROUP ASA 0.00% 15 44.23% ALTHÉORA 5.26% 1.1 -40.29% AMERISOURCEBERGEN CORPORATION -0.20% 168.72 27.17% CAC 40 -0.61% 6510.49 -8.42% CYBERGUN 4.99% 0.1662 -72.47% EGIDE S.A. 0.11% 0.46 -67.87% STEF -0.78% 88.6 -12.45%