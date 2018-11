Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 29 novembre 2018

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CELLNOVO 3.38% 1.53 -55.69% SAFRAN -1.94% 106.15 26.00% SOITEC 2.54% 50.8 -16.67% VALLOUREC -1.94% 2.224 -54.96% WENDEL -0.45% 110.7 -22.99%

0

CELLNOVOCellnovo a signé un nouvel accord de collaboration avec Roche. Cet accord permet le transfert automatique des données depuis les lecteurs de glycémie Accu-Chek Bluetooth du groupe suisse vers le Système Cellnovo Gen 3, en utilisant un protocole de communication conforme aux standards du secteur (Continua Design Guidelines). Cette dernière amélioration du Cellnovo Gen 3 permettra de se connecter aux lecteurs de glycémie Bluetooth tels que l'Accu-Chek Guide de Roche.SAFRANL'équipementier aéronautique organisera une journée investisseurs.SOITECSoitec a publié ses résultats du 1er semestre de l'exercice 2018-2019 (clos le 30 septembre). Ainsi, le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a dévoilé un résultat net consolidé de 32,6 millions d'euros sur la période, en hausse de 41% sur un an. Pour sa part, le résultat opérationnel courant a progressé de 85% pour atteindre 41,6 millions d`euros. Il représente ainsi 22,2% du chiffre d'affaires, contre 15,8% du chiffre d'affaires au cours du 1er semestre 2017-2018. Quant à elle, la marge d'Ebitda de l'Électronique progresse à 32,8% du chiffre d`affaires, contre 24,4% un an plus tôt.VALLOURECVallourec a démenti l'information selon laquelle il préparerait un plan social de grande ampleur pour la France. Le plan en cours d'exécution à l'atelier chaudières de Saint-Saulve s'achèvera fin décembre 2018. Par ailleurs, le groupe confirme travailler à la définition d'un plan d'actions visant à renforcer la compétitivité des activités de Vallourec en Allemagne. Ce plan sera soumis le moment venu à la consultation et à la négociation d'un accord avec les instances représentatives du personnel compétentes.WENDELLa société d'investissement organisera une journée investisseurs. Wendel fera un point sur l'activité à fin septembre