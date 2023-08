Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 3 août 2023

Axa

L'assureur rendra compte de ses résultats du premier semestre.



Hopscotch

Le groupe de conseil en communication divulguera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Neurones

Neurones, spécialiste du conseil en management et des services numériques, a fait état de son chiffre d'affaires du premier semestre 2023, en croissance organique de 12,9% par rapport à la même période l'an passé, à 368,7 millions d'euros. Le résultat opérationnel du semestre s'établit à 10,7% du chiffre d'affaires. Les évolutions les plus notables concernent les projets digitaux, le conseil, l'expérience utilisateur, le business process management et la cybersécurité.

SES

L'opérateur de satellites publiera ses résultats du premier semestre.



Société Générale

Le groupe bancaire annoncera ses résultats du premier semestre.



Solvay

Le chimiste spécialiste des matériaux de spécialité communiquera ses résultats du premier semestre.



Teleperformance

Teleperformance, spécialiste de la gestion des centres d'appels, annonce sa décision de lancer un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 500 millions d'euros à réaliser sur la période du 3 août 2023 au 31 décembre 2024. Les actions achetées seront pour l'essentiel annulées. L'opportunité de lancer ce programme de rachat d'actions découle de l'importante génération de flux de trésorerie du groupe, de ses performances hors pair sur son marché dans un environnement macroéconomique difficile, et de ses perspectives de croissance future.



Voltalia

Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, a été choisi par Power Capital Renewable Energy, un important producteur indépendant d'énergie basé en Irlande, pour assurer la construction, l'exploitation et la maintenance de quatre projets photovoltaïques situés dans le sud-est de la République d'Irlande, d'une capacité totale de 230 mégawatts. La centrale de Lysaghtstown dans le comté de Cork aura une capacité de 131 mégawatts, celle de Tullabeg dans le comté de Wexford aura une capacité de 83,9 mégawatts.



Veolia

Le numéro un mondial de l'environnement présentera ses résultats du premier semestre.