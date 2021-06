Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 3 juin 2021

© AOF 2021

Alstom fournira 60 Flexity, des véhicules légers sur rail (VLR) à plancher bas intégral et à émissions nulles, à la Toronto Transit Commission (TTC) dans l'Ontario (Canada), dans le cadre d'un contrat de plus de 275 millions d'euros. Cette nouvelle commande de tramways permettra de répondre aux demandes des usagers des transports de Toronto et aux besoins de croissance.Foncière spécialisée dans le développement d'entrepôts logistiques, Argan a transformé un entrepôt de 21 000 mètres carrés sur la commune de Wissous (91) en DataCenter. Si le projet initial était de réhabiliter cet actif dans le but de le commercialiser à un acteur de la logistique, chargeur ou logisticien, l'opportunité d'accueillir un DataCenter s'est présentée. Outre son emplacement stratégique, le site bénéficie de la puissance électrique nécessaire à l'accueil d'un DataCenter, facteur clé dans la stratégie d'implantation de ce type d'activité.Biosynex a annoncé un chiffre d'affaires à fin mai 2021 de 190 millions d'euros. " Cette très forte hausse d'activité est portée par les ventes soutenues à l'international et par la dynamique des tests PCR et antigéniques SARS-CoV-2 en France ", a expliqué le spécialiste des tests de diagnostic rapide. Les autotests, dont la vente au grand public et aux collectivités territoriales a été ouverte en début d'année 2021 dans de nombreux pays européens, ont également contribué à cet essor.Catana a levé le voile mercredi soir sur les résultats du premier semestre (septembre à février) de son exercice 2020-2021. Ainsi, le spécialiste des navires de plaisance a dégagé un résultat net (part du groupe) de 4,7 millions d'euros sur la période (contre 2 millions d'euros un an plus tôt), ainsi qu'un résultat opérationnel courant de 5,8 millions d'euros (contre 2,9 millions d'euros un an plus tôt), d'où il découle une marge opérationnelle courante de 12% (contre 7% un an plus tôt).Eurobio Scientific a annoncé la commercialisation de son nouveau test propriétaire EBS 1005, un auto-test antigénique développé pour identifier la présence du coronavirus SARS CoV-2 par simple prélèvement nasal. Le test propriétaire du spécialiste du diagnostic médical in vitro de spécialité a reçu la dérogation de l'ANSM pour être commercialisé jusqu'à l'obtention du marquage CE. Il a également reçu une dérogation similaire des autorités de santé allemandes.Hoffmann Green Cement Technologies, spécialiste du ciment décarboné, a annoncé la signature d'un contrat avec les Entreprises Nivet afin de fournir des ciments Hoffmann Green à destination du marché du béton prêt à l'emploi (BPE). Le groupe fournira ainsi aux centrales à béton de son partenaire, un acteur majeur dans la fabrication et la livraison de BPE, son ciment bas carbone et sans clinker. Ce partenariat permet à Hoffmann Green Cement de quadriller l'ensemble du marché parisien et du centre-ouest grâce aux dix-sept centrales à béton des Entreprises Nivet réparties au sein de ses filiales.Le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.Le groupe de vins et spiritueux publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.